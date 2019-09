Stiri pe aceeasi tema

- Criza capacelor de borcan, care au devenit atat de greu de gasit, incat oamenii au inceput sa le fure, este o dovada a problemelor grave cu care se confrunta economia Turciei, relateaza Bloomberg.

- Pentru ca prețurile la mâncare au crescut, turcii se pregatesc de iarna facând conserve de legume și fructe. Capacele de borcan sunt atât de cautate și au devenit atât de greu de gasit încât oamenii au început sa le fure. De asemenea, aceste obiect aparent marunte…

- Turcia se confrunta cu o criza fara precedent la capacele de borcan, care au devenit atat de greu de gasit incat oamenii au inceput sa le fure, aceasta fiind o dovada a perceptiei populatiei fata de directia in care se indreapta economia, transmite Bloomberg. Inainte de venirea iernii, o perioada…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a pus sambata piatra de temelie, la Istanbul, a unei biserici siriace, primul edificiu de cult crestin construit in istoria moderna a Turciei, relateaza AFP. Biserica, situat in cartierul de periferie Yesilkoy, este destinata comunitatii antice crestine siriace,…

- "Am desfasurat o operatiune incepand cu 12 iulie (...) Am prins 6.122 de persoane in Istanbul, intre care 2.600 de afgani. Unii dintre acesti oameni sunt sirieni", a declarat ministrul de interne turc Suleyman Soylu intr-un interviu acordat canalului de televiziune NTV.Soylu a negat insa…

- Istanbul, capitala financiara a Turciei si cel mai mare oras din tara cu circa 16 milioane de locuitori, este inchis pentru inregistrarea celor sub protectie temporara, a anuntat luni biroul guvernatorului, potrivit ordinelor venite de la Ministerul de Interne. Acei refugiati sirieni care au fost…

- Fostul vicepremier însarcinat cu supervizarea economiei turce Ali Babacan și-a anunțat luni demisia din partidul președintelui Recep Tayyip Erdogan, evocând "divergențe profunde" și necesitatea unei "noi viziuni", scrie AFP.Babacan, despre care analiștii spun…

- Potrivit agentiei de presa turce, deflagratia a facut de asemenea doi raniti. Guvernatorul provinciei Hatay unde se afla Reyhanli, Rahmi Dogan, a declarat pentru Anadolu ca originea exploziei nu este deocamdata cunoscuta. Explozia in care au decedat trei sirieni a fost "fara indoiala un act…