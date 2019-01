Stiri pe aceeasi tema

- Cele peste 800 de modificari realizate anul trecut in legislația fiscala, culminand cu controversata ordonanța privind "lacomia’’, emisa in decembrie, au influențat in mod semnificativ percepția investitorilor privind evoluția economica a Romaniei in 2019, potrivit unui barometru KeysFin. Impredictibilitatea…

- Aproape complet ignorat la noi din cauza bataliilor politice interne devastatoare si destabilizante, acum si pentru scaunul sefului Armatei Romane, in 2018 a aparut un document fundamental, Cartea alba in domeniul apararii, dat publicitatii de guvernul german.

- Jurnalistul Liviu Avram sustine ca in ordonanta de urgenta prin care sunt introduse noi taxe, ar fi cel putin un capitol neconstitutional, provocandu-l pe Avocatul Poporului, adica pe Victor Ciorbea, sa atace actul normativ la CCR, fiind singurul care poate acest lucru.

- Acțiune a procurorilor DNA fața de un om de afaceri acuzat de cumparare de influența și evaziune fiscala."Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: BADEA PETRE, la…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: BADEA PETRE, la data faptelor administrator al Aedificia Carpati S.A., pentru savarsirea a infractiunilor de: cumparare de influenta,…

- Omul de afaceri Cristian Borcea a ajuns joi seara la DIICOT, dupa ora 18.30, anunta Antena 3. Potrivit sursei citate, Borcea a mers la DNA pentru a face dovada platii cautiunii de 2 milioane de lei in dosarul in care este acuzat de de evaziune fiscala si spalare de bani.DIICOT a stabilit vinerea…