Stiri pe aceeasi tema

- Secțiune susținuta de Vegis.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de suplimente alimentare si produse naturiste, bio si vegane de pe piata locala, a inregistrat in primele noua luni ale anului afaceri de 2 mil. euro, in crestere cu 40% fata de perioada similara din 2017 si estimeaza venituri…

- Secțiune susținuta de Pet Star, compania care detine fabrica de preforme PET, a finalizat in primele opt luni ale anului o cifra de afaceri de 28,8 milioane euro, in crestere cu 35% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Castigurile brute (EBITDA) au inregistrat o crestere de 26%, la 2,9 mil…

- Secțiune susținuta de Jean Ionescu, Corteva Agriscience: Profitabilitatea la hectar e cu 50-70% mai mare fata de culturile de consum, cum ar fi porumbul. Corteva Agriscience, divizia de agri­cultura rezultata in urma fuziunii dintre gigantii din industria agrochi­mica Dow si DuPont Pioneer,…

- Secțiune susținuta de ProCredit Bank Romania a acordat in acest an credite verzi de peste 20 milioane euro IMM-urilor, ajungand la un portofoliul total de 50 milioane euro pe acest segment, reprezentand 20% din imprumuturile acordate de banca germana in Romania. Continuarea pe ZFCorporate…

- Secțiune susținuta de Orbis Hotel Group, cel mai mare operator hotelier din Europa de Est si partener strategic al AccorHotels, a semant un contract de management pentru un nou hotel ibis Styles, care va fi deschis in 2010 in centrul Bucurestiului, aceasta fiind a treia unitate sub acest brand din…

- Secțiune susținuta de Antreprenorul Daniel Mocanu cedeaza controlul afacerii DAAS, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente pentru hoteluri, restaurante si magazine alimentare, catre grupul italian Epta. "A deveni parte a Grupului Epta reprezinta o oportunitate importanta…

- Secțiune susținuta de Brandul se construieste pas cu pas, de la client la client. Cand vrei sa construiesti un brand este important sa bagi oamenii in povestea ta. Clientii pot genera contiunt foto si video prin care iti pot promova businessul, a spus Alexandru Nestian, Fondator iTux, prezent in…

- Secțiune susținuta de Microberaria Zaganu, un business de bere artizanala infiintat in urma cu cinci ani, a pornit ca alternativa la berile indus­tri­ale din piata, iar Laurentiu Banescu, unul dintre fondatorii companiei, spune ca nu a avut buget de promovare la inceput, ci s-a bazat pe promovarea…