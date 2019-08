Barometru Europa FM: Cine ar castiga alegerile prezidentiale si parlamentare, daca ar avea loc in acest weekend

Stiri pe aceeasi tema

- "Ne asteapta alegeri locale si parlamentare si este vital sa intram in 2020 cu acest rezultat minunat la alegerile prezidentiale si cu premier PSD si atunci lucrurile vor fi foarte mult simplificate pentru campaniile electorale de anul viitor si sta in puterea noastra sa facem acest lucru", a afirmat…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, crede ca Viorica Dancila va intra în turul al doilea la prezidențiale și va câștiga alegerile.„Categoric, doamna președinta Dancila (va intra în turul al doilea la prezidențiale n.r.). Din partea cealalta, nu știu”, a spus…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini aceasta…

- Cei șapte candidați care și-au exprimat pana acum intenția de a candida la alegerile prezidențiale sunt Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila, Dan Barna, Liviu Pleșoianu, Ramona Bruynseels și Bogdan Stanoevici. Urmeaza sa vedem pe cine desemneaza UDMR și PRO Romania. Klaus Iohannis se afla in toate…

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…

- "Am spus-o foarte clar la intalnirea politica de la Neptun ca imi arat disponibilitatea de a participa la o competitie de acest tip daca partidul la nivel politic, la nivelul sau in cel mai inalt for, va decide acest lucru. A doua chestiune, de sanse. Eu cred ca un lider trebuie sa fie convins ca…

- Candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale va caștiga alegerile cu voturile social-democraților, daca PSD nu intra in turul II, este scenariul lansat duminica seara, la B1 TV, de fostul președinte Traian Basescu.Traian Basescu a spus ca daca PSD va continua curba de cadere in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca iși dorește sa obțina susținerea unei majoritați parlamentare largi pentru implementarea in legislație a rezultatelor referendumului din 26 mai. Iohannis a avertizat PSD ca, in cazul in care nu a ințeles importanța votului de la referendum, va mai primi…