- Majoritatea statelor din Uniunea Europeana ar putea susține înca o amânare a procesului de Brexit, indiferent de cine va deveni viitor premier al Marii Britanii, a informat vineri o sursa, relateaza Mediafax, citând publicația The Times.Cel puțin 25 de guverne sunt pregatite…

- Formatiunea politica de guvernamant a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May in saptamana care va incepe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marti. In prima etapa, membrii din Parlament ai partidului vor alege din cei 11 conservatori,…

- Formațiunea politica de guvernamânt a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May în saptamâna care va începe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marți, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În prima…

- Mai mulți miniștri din cabinetul sau au declarat pentru BBC ca aceasta nu iși poate pastra funcția. Editorul politic de la BBC afirma ca premierul "mai are 36 de ore". May urmeaza sa se intalneasca vineri cu Sir Graham Brady, liderul Comisiei 1922, relateaza Mediafax. Consiliul European…

- Premierul britanic Theresa May a declarat miercuri ca înca mai crede ca este posibil sa se ajunga la o înțelegere privind a doua etapa a negocierilor acordului Brexit pâna la termenul actual de 31 decembrie 2020, relateaza Mediafax citând Reuters. Întrebata daca va cauta…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, a declarat joi ca refuza sa excluda posibilitatea revocarii Articolului 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, citat de Rador."Acestea sunt ipoteze. Pâna acum, suntem concentrați…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca Marea Britanie se îndreapta catre un Brexit fara o înțelegere daca Parlamentul britanic va refuza sa ratifice acordul privind ieșirea din Uniunea Europeana, negociata între Theresa May și Bruxelles, relateaza The Guardian. "În…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…