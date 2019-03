Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana "a luat nota" de votul Camerei Comunelor în favoarea Brexit, anunta Comisia Europeana, în timp ce negociatorul-sef european, Michel Barnier, a afirmat ca statele membre UE continua consultarile prin intermediul României, care detine Presedintia semestriala…

- La eveniment au mai fost prezenți Rait Kuuse, președinte SPC, secretarul de stat MMJS Elena Solomonesc și experți in domeniu din statele membre UE. Oficialii europeni discuta in prima zi a intalnirii despre asigurarea unei asistențe adecvate pentru cele mai vulnerabile persoane, veniturile…

- ​Felul în care se prezinta România la Bruxelles, cu ocazia președinției Consiliului Uniunii Europene, este cel mai prost din ultimele 25 de președinții, este de parere Nicu Ștefanuța, expert în cadrul Parlamentului European și candidat USR la europarlamentare. "Din 25 de președinții,…

- Donald Tusk a postat pe Twitter o fotografie de la intalnirea cu Viorica Dancila, cu un mesaj de susținere a statului de drept. „Intrevedere cu PM Viorica Dancila despre parcursul #RO2019EU, #SibiuSummit, statul de drept. Poate ca sunt de moda veche, dar continui sa cred ca este responsabilitatea…

- Parlamentul britanic urmeaza sa voteze, marți, 15 ianuarie, incepand cu ora locala 19 (21.00 ora Romaniei), acordul propus de guvernul condus de Theresa May pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune Europeana. Votul de marți din Londra este urmarit foarte atent de Bruxelles, oficialii europeni fiind…

- In luna decembrie 2018, in Parlamentul de la Bucuresti, prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat cele patru puncte majore ale programului presedintiei romane a Consiliului Europei, in perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2019. Ce prioritati are Viorica Dancila pentru Europa? Cele patru propuneri ale prim-ministrului…

- ''La multi ani! Cele mai bune urari Romaniei cu ocazia primei sale presedintii a UE. Sunt increzator ca veti reusi si astept cu nerabdare sa colaborez cu dumneavoastra'', a scris Tusk pe pagina sa oficiala de Twitter. Romania exercita, incepand de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa…

- Romania se afla in mijlocul unei „crize de stat”, iar autoritațile de la București vor prelua incepand din ianuarie 2019 președinția rotativa a Uniunii Europene, in contextul in care mai „mulți politicieni condamnați pentru corupție planuiesc sa-și legifereze propria grațiere”. Este radiografia Romaniei…