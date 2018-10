Negociatorul-sef pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, a propus prelungirea cu un an a perioadei de tranzitie care va urma iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, in vederea deblocarii negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei frontierei intre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, principalul punct de divergenta al discutiilor. Publicatia germana…