- Liderul USR Dan Barna a anuntat pe Facebook ca marti va merge la o noua runda de consultari la Palatul Cotroceni. USR pune patru conditii pentru a vota in Parlament un Guvern PNL, plus angajamentul pentru alegeri anticipate.

- PSD nu va participa la discutii, a anuntat Viorica Dancila Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la consultari pentru formarea unui nou guvern, incepand cu ora 11.00, la Palatul Cotroceni. La scurt timp dupa demiterea guvernului Dancila, președintele Romaniei a avansat ideea alegerilor…

- Klaus Iohannis a spus ca „cea mai buna soluție pentru redarea legitimitații Parlamentului este, evident, intoarcerea cat mai rapida la votul cetațenilor, adica alegeri anticipate". A precizat ca acest lucru nu poate fi realizat daca nu exista un consens al formațiunilor parlamentare actuale.…

- Consultarile la Palatul Cotroceni vor incepe, la ora 11,00, cu delegatia PNL, urmand ca apoi seful statului sa se consulte cu reprezentantii USR - ora 11,30, ai UDMR - ora 12,00, ai PMP - ora 12,30, cu delegatia grupului parlamentar Pro Europa - ora 13,00, cu cei de la ALDE - ora 13,30, cu reprezentantii…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat la Europa FM ca nu este cu adevarat convins ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va trece de votul Parlamentului. „Una e ceea ce se...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, in conferinta de presa la Braila, ca singura solutie agreata in momentul de fata de alianta USR-PLUS este reprezentata de alegerile anticipate si ca nu este dispus sa intre la guvernare "la misto", alaturi de Tariceanu si de Ponta, avand in vedere…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca propunerea premierului Viorica Dancila privind organizarea unui referendum pentru inasprirea pedepselor este 'jignitoare pentru cetateni'. "Nu ne trebuie referendum. Este jignitoare pentru cetateni propunerea premierului de a organiza un referendum…