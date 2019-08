Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna spune ca partidul poate intra la guvernare în orice moment, președintele USR nuanțând astfel declarațiile pe care le-a dat acum doua zile, când afirma ca alegerile anticipate sunt solutia corecta în actualul context. Barna se aliniaza astfel cu poziția exprimata ieri…

- Presedintele USR Dan Barna a afirmat joi la Tulcea ca partidul sau este pregatit sa intre la guvernare „in orice moment”, ca are resurse, program si oameni competenti, „dar este nevoie de o majoritate parlamentara”.

- "Putem intra la guvernare in orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenti, dar este nevoie de o majoritate parlamentara care sa faca posibila reformele de care are nevoie Romania. Nu mai putem prosti la nesfarsit electoratul ca trebuie facute reforme, dar de fapt sa nu le faca…

- Presedintele USR, Dan Barna, îi cere premierului Viorica Dancila sa demisioneze, deoarece PSD a pierdut majoritatea parlamentara în urma deciziei ALDE a iesi de la guvernare. Acesta propune, totodata, tuturor partidelor parlamentare sa accepte un acord politic care sa permita organizarea…

- Președintele PLUS Dacian Cioloș și liderul USR Dan Barna au scris, pe Facebook, ca propunerile Guvernului pentru postul de comisar european, Dan Nica și Rovana Plumb, nu sunt potrivite pentru ca nu ar respecta rigorile de integritate ale funcției de comisar european, avand probleme cu Justiția, potrivit…

- Dan Barna, candidatul USR la alegerile prezidențiale, susține ca declarația atribuita lui, cum ca daca ar fi fost președinte, tragedia de la Caracal n-ar fi avut loc, i-a fost „scoasa din context”. Dan Barna a revenit cu explicații pe Facebook, pentru a lamuri ce a vrut sa spuna și ce s-a ințeles. „Evident,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și analistul politic Bogdan Chirieac au avut duminica, la Romania TV, un schimb de replici legat de alegerile prezidențiale.Chirieac a zis ca Dan Barna e pe locul 1, Viorica Dancila e pe locul 2 și Klaus Iohannis e pe locul 3. Rareș Bogdan i-a propus lui…

- ”Liderul Partidului Lozinca - USR, domnul Dan Barna, ne-a informat cu senitatate, aseara, in cadrul unei emisiuni de televiziune ca, in cazul in care va ajunge presedintele Romaniei, primul demers al domniei sale va fi acela de declansare a alegerilor anticipate. Desigur, dupa ce, in prealabil, va…