Barna (USR): Vom susţine fără niciun echivoc viitoarea moţiune de cenzură Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca parlamentarii formatiunii vor sustine "fara niciun echivoc" viitoarea motiune de cenzura, care va fi depusa probabil in toamna.



"USR a fost consecvent in activitatea parlamentara, in acest mesaj: actuala guvernare nu doar ca tine Romania pe loc, actuala guvernare impinge Romania inapoi. Vom sustine fara niciun echivoc viitoarea motiune, care probabil va fi in urmatoarea sesiune parlamentara. (...) Daca trece aceasta motiune de cenzura, solutia este organizarea de alegeri anticipate. Daca organizam… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

