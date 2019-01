Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania va solicita, in prima saptamana a sesiunii parlamentare, ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sa vina in fata Parlamentului pentru a explica declaratiile care au dus la prabusirea Bursei, a anuntat, joi, presedintele USR, Dan Barna."In prima saptamana a sesiunii…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat ca, in prima saptamana a sesiunii parlamentare, ca partidul pe care il conduce va solicita ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sa vina in plenul Parlamentului pentru a da explicatii despre prabusirea bursei si pierderea a 3 miliarde de lei.

- Bursa de Valori București a incheiat anul in scadere, cu 4,8% mai puțin fața de valoarea indicilor inregistrați in ultima zi a anului 2017. Deprecierea a fost continua din 19 decembrie, cand s-a atins nivelul minim in urma declarațiilor ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici legate de ”taxa pe lacomie”…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis ziua de tranzactionare cu una dintre cele mai mari scaderi la nivel global, 11,21%. Asta, dupa ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca participantii la fondurile de pensii administrate privat din Pilonul II se vor putea retrage inainte de…

- "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele zile si o vom anunta. E posibil sa luam o hotarare de guvern chiar saptamana viitoare", a declarat Eugen Teodorovici intr-o emisiune la Antena 3. In ceea ce priveste aplicarea acestei…