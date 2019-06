Barna: USR va adera la partidul liberal european ALDE

Stiri pe aceeasi tema

- Pro ROMANIA a devenit, marti, membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European, dupa ce a avut statut de observator. Victor Ponta și Sorin Cimpeanu au fost prezenti, la Paris, la ședința Partidul Democrat European (EDP). Schimbarea statutului s-a produs in urma votului din cadrul Partidului…

- Dragi romani, pe 26 mai vom merge la vot pentru a-i alege pe cei care ne vor reprezenta in Parlamentul European. Cred cu tarie in Uniunea Europeana. Cred intr-o uniune puternica ce iși poate apara și ajuta membrii de azi și de maine. Cred intr-o Uniune in care ne putem pastra independența, obiceiurile,…

- Alegerile pentru Parlamentul European gasesc Alianța Liberalilor și Democraților pregatita pentru consolidarea increderii de care se bucura in randul populației. Ion Asaftei, liderul ALDE Neamț, dorește sa reaminteasca tuturor locuitorilor județului Neamț ca toate deciziile majore luate la nivelul Guvernului…

- Un partid politic la nivel european este compus din partide nationale si persoane, fiind reprezentat in mai multe state membre. In cursa electorala pentru scrutinul european se inregistreaza partide politice nationale, dar adesea sunt asociate cu un partid politic european. Dupa alegeri, vor adera…

- ALDE Romania a respins, joi, afirmatiile liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, care a anuntat ca a cerut excluderea partidului condus de Calin Popescu-Tariceanu din alianta europeana, potrivit Agerpres. “@guyverhofstadt minte: Grupul ALDE din Parlamentul European nu a luat…

- "@guyverhofstadt minte: Grupul ALDE din Parlamentul European nu a luat niciodata in considerare si, evident, niciodata nu a decis sa expulzeze ALDE Romania. Statutar, acest lucru nu s-ar putea intampla, atata timp cat suntem membri ai Partidului ALDE. Ambitia lui Verhofstadt pentru unele pozitii…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a anuntat joi, intr-o postare pe Twitter, ca a cerut excluderea partidului cu acelasi nume al lui Calin Popescu Tariceanu din Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa. Replica ALDE Romania a venit tot pe Twitter, iar Verhofstadt…

- Grupul ALDE din Parlamentul European pregatește excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu. Procedurile pentru excluderea romanilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au inceput la finalul lunii trecute, se arata intr-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt,…