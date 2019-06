Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat marti, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca motiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil" saptamana viitoare. "Am incercat sa analizam si calendarul posibil in perioada urmatoare si am discutat si pe marginea motiunii…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a fost adoptat de principiu textul motiunii de cenzura, acesta urmand sa fie comunicat si partenerilor din opozitie si ca acesta este deschis propunerilor si completarilor. El sustine ca romanii au aratat la referendum si la alegerile europarlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca spera ca Opozitia scrie ultimele fraze la motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, el precizand ca asperitatile dintre partidele de Opozitie, PNL si USR, vor disparea pe parcurs. Seful statului s-a referit,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca Guvernul Dancila trebuie sa plece pentru ceea ce s-a intamplat la votul din diaspora. ”Vom depune motiune de cenzura”, a spus Dana Barna, afirmand ca s-a discutat cu PNL, PMP, UDMR si Pro Romania.”Acest Guvern trebuie sa plece in primul rand…

- Dan Barna, presedintele USR, a anuntat marti seara ca opozitia va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul USR sustine ca a discutat cu PNL, PMP, UDMR si Pro Romania.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca rezultatul alegerilor europarlamentare constituie un barometru pentru scena politica interna, dar ca legitimitatea actualului Parlament si Guvern este data de alegerile legislative interne, care vor avea loc anul viitor.Tariceanu…

- Vicepresedintele Pro Romania, Mihai Tudose, a dezvaluit ca saptamana viitoare partidul sau va porni o serie de discutii cu Opozitia pentru initierea, dupa alegerile europarlamentare, a unei motiuni de cenzura pentru a schimba Executivul.

- Liderul USR Dan Barna a declarat, joi, dupa consultarile cu seful statului, pe tema referendumului, ca seful statului le-a transmis ca cele doua intrebari sunt foarte apropiate de temele transmise deja in cadrul procedurii de reconsultare a Parlamentului. Cele doua teme anuntate de Klaus Iohannis sunt…