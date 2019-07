Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat sambata, la Congresul Uniunii, ca optiunea pentru Romania este mentinerea axei Washington-Londra. "Optiunea pentru Romania e mentinerea axei Washington-Londra (...) Brexitul genereaza distorsiune in forta si va trebui sa dezvoltam relatii mai bune si pe partea asta cu ceea ce se prefigureaza a fi politica europeana de aparare Berlin-Paris, in principal", a spus Barna. La randul lor, ceilalti competitori in cursa interna a USR pentru desemnarea candidatului partidului la prezidentiale si-au expus punctul de vedere privind viziunea lor despre politica de securitate.…