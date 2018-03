Barna (USR): Nu voi candida la alegerile europarlamentare în 2019 Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa ca nu va candida pentru un post de europarlamentar la alegerile de anul viitor.



"Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider ca nu ar fi nici moral, nici corect, sa candidez la europarlamentare, in situatia in care membrii USR din Romania mi-au acordat votul de incredere pentru a fi presedintele partidului si a trage alaturi de ei in directia in care USR vede o Romanie, moderna, pro-europeana, in care sa fie sustinute initiativa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

