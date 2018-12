Barna (USR): În România sunt puse sub semnul întrebării independenţa sistemului judiciar şi statul de drept 'Vom incepe anul 2019 cu un moment de importanta istorica. Preluam in premiera presedintia rotativa a Consiliului UE. Este unul dintre acele evenimente cu care ne intalnim rar in viata si pentru Romania este cea mai prestigioasa pozitie de politica externa, de la Principatele lui Cuza pana astazi. Ar fi trebuit sa fie momentul pentru noi in care sa demonstram la nivel european cel putin compententa si atasament fata de valorile europene. Ar trebui sa aratam lumii ca suntem angajati ireversibil pe calea integrarii europene si mai ales ca ne putem asuma cu responsabilitatea pozitia pe care o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui George Ciamba in funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene. De altfel, șeful statului spunea ca va lua o decizie rapida in cazul lui Ciamba, in condițiile in care Romania se pregatește sa preia presedinția Consiliului UE și nu…

- Senzația finalului de saptamana l-a constituit acuzația de corupție la adresa lui Tariceanu. Mai intai ca un fake news, neoficial, apoi ca o cerere concreta a DNA de ridicare a imunitații parlamentare a șefului senatorilor. Acuzația se leaga de celebrul dosar Microsoft și este rezultatul unui denunț…

- Singurul ministru pe care il avea județul Alba in Guvernul Romaniei și-a dat demisia. Victor Negrescu a renunțat la funcția de Ministru pentru Afaceri Europene, dupa ședința de guvern de vineri, 9 noiembrie. Vicepreședintele PSD Alba, Victor Negrescu și-a dat demisia din funcția de Ministru pentru…

- "Pe 3 octombrie va fi o declarație a Comisiei Europene și a Consiliului cu privire la statul de drept in Romania. La aceasta declarație va fi prezenta doamna prim-ministru care a fost invitata și va avea și domnia sa un raspuns la aceasta declarație. Probabil vor fi urmata de dezbateri așa cum e…

- 'Doamna Carmen Dan si jandarmul ei au spus, de principiu, ca nu au nicio obligatie sa spuna nimic Parlamentului, ca nu pot sa dea niciun fel de date despre 10 august. Au venit, nu au spus mare lucru, dar important este ca au venit si important este ca din ce in ce mai mult ne dam seama ca au lucruri…

- "M-as bucura sa fie prim-ministru doamna Cretu. Preluam la 1 ianuarie presedintia UE si va dati seama cat de bine o sa arate Romania cu doamna Dancila, cu domnul Andrusca si cu toti ceilalti", a afirmat Ponta. Liderul Pro Romania sustine ca nominalizarea Corinei Cretu pentru pozitia de comisar european…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, la Botosani ca s-ar bucura ca actualul comisar european Corina Cretu sa ocupe functia de prim-ministru al Romaniei la momentul cand tara noastra va prelua, de la 1 ianuarie 2019, presedintia rotativa a Consiliului UE, scrie Agerpres. "M-as…

- 'M-as bucura sa fie prim-ministru doamna Cretu. Preluam la 1 ianuarie presedintia UE si va dati seama cat de bine o sa arate Romania cu doamna Dancila, cu domnul Andrusca si cu toti ceilalti', a afirmat Ponta. Liderul Pro Romania sustine ca nominalizarea Corinei Cretu pentru pozitia de comisar…