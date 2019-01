Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca actualul conflict dintre Guvern si seful statului este exact in aceeasi linie a unei ''guvernari iresponsabile'', care nu realizeaza ce oportunitate ''este furata...

- Alina Gorghiu comenteaza intentia PSD de a-l acuza pe presedintele Klaus Iohannis de inalta tradare, dupa ce seful statului a spus ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE: „Mi se pare o diversiune. Tonul acesta antieuropean si antidemocratic folosit aseara de majoritatea parlamentara…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a cerut, duminica, la Parlament, ca in 2019 sa se depuna o plangere pentru inalta tradare impotriva președintelui Klaus Iohannis.„Iohannis tradeaza interesele Romaniei, spune ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, este act de tradare…

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca pozitia presedintelui Klaus Iohannis in privinta remanierii unor ministri, "de a nu deveni notarul lui Liviu Dragnea", era asteptata de societate. "PSD arunca in derizoriu soarta Romaniei schimband ministri efectiv dupa propriile interese. In total, PSD a schimbat…

- Presedintele USR, Dan Barna, il acuza pe Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, ca ''isi abandoneaza tara cu doua luni inainte de cel mai important moment din istoria europeana a Romaniei - presedintia Consiliului UE, doar pentru ca stie ca va fi un esec. ''Romania…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a cerut Romaniei un „armistitiu” intre partidele politice. „Acest armistitiu a fost cerut de insusi presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Eu cred ca ar trebui sa luam exemplul…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca revocarea procurorului general, Augustin Lazar, este ”atacul final al destructurarii justiției” și ca prin acest demers Tudorel Toader s-a asigurat ca nu va fi demis prin remanierea guvernamentala anunțata de Guvern, scrie Mediafax.„Nu putem…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca declaratia lui Calin Popescu Tariceanu in care spune ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE este o dovada de lucididate remarcabila, avand in vedere ca „Romania este in urma la majoritatea capitolelor”.