- Intrebat, intr-un interviu acordat cotidianului "Adevarul", daca apreciaza ca DNA va putea functiona la aceeasi intensitate, chiar si in conditiile in care procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, va fi revocata, Dan Barna s-a declarat convins ca aceasta institutie nu depinde de o singura persoana.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit, la Adevarul Live, despre incercarea de a modifica Constitutia, in sensul in care persoanele cu probleme penale sa nu poata ocupa functii publice, o campania demarata de USR alaturi de personalitati publice ca Mihai Sora sau Gabriel Liiceanu. De asemenea, Dan Barna …

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii. Barna a afirmat ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii.

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca are mare incredere ca CSM si Inspectia Judiciara vor reusi sa lamureasca adevarul despre informatiile care au aparut recent in spatiul public despre DNA. "Eu am sentimentul ca ne aflam intr-un film gen 'Caracatita', in care persoane inculpate…

- Laura Codruta Kovesi, prin institutia pe care o conduce, a iesit la tac in razboiul pe care il duce cu Antena 3. Astfel, institutia pe care o conduce a transmis un comunicat de presa prin care a anuntat ca trei persoane au pus la cale un complot asupra acestei institutii. Astfel, aceasta a subliniat…

- Inspectia Judiciara, decizie in urma acuzațiilor la adresa procurorilor DNA Conducerea Inspectiei Judiciare s-a sesizat din oficiu, astazi, în legatura cu afirmatiile facute în spatiul public de procurorul Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma, urmând sa stabileasca…

- Liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, a declarat, inainte de sedinta Biroului Permanent al PSD,ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa demisioneze din fruntea DNA, iar institutia refacuta din temelii. Reactia lui Serban Nicolae vine dupa ce fostul deputat PSD Vlad Cosma a dezvaluit ca procurorii DNA…

- Dupa indelungi abuzuri si multe dosare fabricate la comanda unor procurori protejati de insasi sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, omul de afaceri Sebastian Ghita, fostul deputat Vlad Cosma, dar si sora acestuia din urma, Andreea Cosma, au detonat bomba inceputului de an. Sinteza…

- Dupa dezvaluiri socante, intr-un interviu acordat Antena 3, Sebastian Ghita da semnalul si sustine ca noi inregistrari cu abuzurile procurorilor vor iesi la iveala. "Groaznic mi se pare sa vedem acolo, in biroul procurorilor si nu stiu de ce cred ca o sa mai vedem multe astfel de inregistrari,…

- Fostul deputat Sebastian Ghita vine cu noi dezvaluiri si sustine ca Laura Codruta Kovesi a fost la el acasa, la Ploiesti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lanseaza insa si un atac dur la adresa sefei DNA, despre care spune ca a ajuns "o nemernica, o ucigasa".Acuzatii extrem de GRAVE…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Zeci de mii de maghiari din Transilvania inregistrati pentru vot in Ungaria Foto: valasztas.hu. Fundatia Eurotrans, care apartine de UDMR, a acordat asistenta pentru 35.000 de maghiari din Transilvania, în vederea înregistrarii pentru a putea vota în cadrul alegerilor…

- Donald Trump a pus vineri sub semnul intrebarii integritatea celor mai inalte esaloane din Departamentul Justitiei si FBI pe care le acuza ca au "politizat" ancheta asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale in favoarea adversarilor sai democrati, comenteaza AFP. Presedintele american a aprobat…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca renuntarea la formularul 600 creeaza probleme mai mari decat aplicarea lui, in conditiile in care cei pentru care s-a amanat plata taxelor raman fara asigurari. El arata ca actualii decidenți din Guvern sunt oameni slabi de minte și incapabili…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 1 martie. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu ministrul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Politologul Andrei Țaranu a declarat, la ”Interviurile Libertatea Live”, ca președintele Klaus Iohannis se concentreaza pe caștigarea celui de-al doilea mandat, drept pentru care este permanent pregatit pentru coabitarea cu PSD. ”Depinde ce iși dorește președintele Iohannis. Sa fie un președinte-jucator,…

- USR susține ca nu va vota un Guvern condus de Viorica Dancila, propunerea de premier acceptata de președintele Klaus Iohannis. Mai mult, liderul USR Dan Barna critica decizia președintelui de a a o noua șansa coaliției PSD-ALDE care a schimbat doi premieri intr-un an. „Este regretabil ca presedintele…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa laI Iasi, ca abordarea imatura a PSD "a transformat politia nationala intr-un poligon de tragere unde actorii principali sunt niste politicieni ahtiati dupa putere"."PSD-ul si actuala majoritate parlamentara…

- Guvernul se reuneste pentru a stabili data exacta a scrutinului. Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei, potrivit News.ro. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub-…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat, miercuri, vanzarea de armament catre Ucraina pentru a ajuta autoritatile de la Kiev in combaterea separatistilor pro-rusi din estul tarii. Decizia Washingtonului nu a fost bine primita la Moscova, in pofita dezvoltarii recente a relatiilor dintre…

- Alexandru Dedu l-a reconfirmat pe Martin Ambros in postul de selecționer, dupa ce naționala feminina de handbal a Romaniei a ratat obiectivul stabilit, locurile 1-6 la Campionatul Mondial 2017 din Germania. ”Nu abdic de la ideea de la care am pornit. Totuși, daca dam la o parte dezamagirea pricinuita…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, a transmis, luni, ca nu se va lasa intimidata de actiunile de hartuire din ultima perioada, facand referire la acuzatiile aparute in spatiul public referitoare la activitatea Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR).

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL, Ludovic Orban, cel al USR, Dan Barna, impreuna cu reprezentantii mai multor ONG-uri si asociatii civice s-au intalnit, duminica dupa-amiaza, pentru a discuta pe tema protestelor. Aceștia au transmis un apel catre actuala majoritate politica, sa renunțe…

- USR face apel la unitatea opoziției și societații. “Aceste zile și cele care urmeaza sunt definitorii pentru statul nostru. Suntem in situația ca un grup infracțional, sub justificarea mincinoasa a unui mandat popular primit pentru cu totul altceva, sa preia Romania, justiția și instituțiile ei, pe…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, joi, ca initiativa lui Florin Iordache pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor introduce dictatura majoritatii in plen. “Nu credeam sa ajung sa spun asta despre intoarcerea dictaturii in Parlament. (...) Va dati seama de absurditatea acestei reglementari.…

- Deputații USR au dus, miercuri, o adevarata lupta in plenul Camerei Deputaților pentru a bloca adoptarea primei legi a justiției modificata in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Modificarile aduse Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor subordoneaza magistrații puterii politice,…

- Targul pe care Primaria Capitalei il va organiza in Piata Victoriei, loc cunoscut pentru recentele proteste impotriva modificarilor la legile justiției și la codul fiscal, a generat deja o serie de nemulțumiri. USR a anunțat ca va cere primariei sa renunțe la Targul de Craciun din Piața Victoriei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat marti la criticile lui Catalin Predoiu la adresa Departamentuluid de Stat al SUA, spunand ca pozitia oficiala a partidului este exprimata de el in calitate de lider, iar opiniile ”exprimate de unii” sunt puncte de vedere individuale.”Din calitatea…

- Președintele SUA Donald Trump și-a atras, din nou, critici dupa ce a facut, la un eveniment dedicat veteranilor proveniți din randul populațiilor indigene americane, niște remarci considerate rasiste la adresa unei adversare politice, relateaza dpa și Reuters. "Erați aici cu mult…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Parlamentul si Guvernul au functionat, in ultimul an, „precum o casa de avocatura si de mentenanta a lui Liviu Dragnea".

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Europei, ca actuala guvernare "a transformat miza penala a catorva lideri in strategia nationala de dezvoltare a Romaniei", in loc sa se discute despre agenda reala a cetatenilor. Uniunea…

- "Pacat ca timp de un an Romania a avut o agenda total diferita de agenda reala a cetatenilor sau de agenda europeana din care noi facem parte. Timp de un an, Guvernul si Parlamentul Romaniei nu au facut altceva decat sa functioneze precum o casa de avocatura si de mentenanta a lui Liviu Dragnea.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi, in cadrul dezbaterilor asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul Tudose este mai slab decat Guvernul Grindeanu si i-a indemnat pe parlamentarii PSD si ALDE sa se gandeasca unde ar fi fost Romania azi daca nu ar fi existat ”penali” in functii publice.”Pe…

- „Guvernul actual al Romaniei este un Guvern toxic care functioneaza ca o casa de mentenanta pentru liviu Dragnea. De un an de zile, ceea ce s-a intamplat in Romania a fost ca toate resursele statului sa fie folosite pentru un obiectiv personal, individual - probleme penale ale unora si ale liderului…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cere CSM sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu sporeste zi de zi si, in pofida faptului ca, prin hotarari…

- Iesire halucinanta a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Imediat dupa prezentarea unei noi inregistrari incendiare cu cel poreclit Portocala, Ciutacu a avut o iesire fara precedent. Mircea Negulescu spunea ca vrea sa-i bage intr-o celula cu violatori atat pe Ciutacu, dar si pe Sebastian Ghita.Mai…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit, la Adevarul Live, despre scandalurile interne din era post-Nicusor Dan, despre relatia cu Dacian Ciolos si despre legile Justitiei pe care PSD se pregateste sa le adopte pe repede-nainte.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD s-a incheiat astazi cu adoptarea in unanimitate a unei rezolutii in care PSD acuza statul paralel ca foloseste institutii si fonduri publice pentru a prelua puterea. Totodata, liderii social democrati arata cu degetul spre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…