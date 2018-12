Barna (USR) anunta ca premierul nu intentioneaza sa dea OUG pe amnistie si gratiere

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a relatat vineri ca premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, au fost "foarte fermi" in discuția avuta la Palatul Victoria ca, pentru moment, nu au in lucru și nu intenționeaza sa dea o ordonanța de urgența privind amnistia și grațiere.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca a primit asigurari atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu care s-a intalnit vineri, ca subiectul amnistiei si gr...

- Barna a precizat ca in cadrul intrevederii a intrebat "expres" despre amnistie si gratiere. "Ambii - si doamna premier si ministrul Justitiei - au spus foarte clar ca nu exista asa ceva in dezbatere in momentul de fata, nu lucreaza la asta, nu se va intampla deocamdata. Am incercat sa solicit un…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, ar fi spus vineri, la Palatul Victoria, la intrevederea cu delegația USR, ca deocamdata nu se va da OUG pe amnistie și grațiere.„Dancila a spus ca nu intentioneaza in acest moment o astfel de ordonanta”, a relatat liderul USR,…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, dupa discuția de la sediul Guvernului cu premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției, Tudorel Toader, pe tema modificarii codurilor penale prin OUG, ca textul ordonanței nu e gata.„Premierul a spus ca pana in…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca i-a spus premierului Viorica Dancila, la discuția de la sediul Guvernului, ca emiterea unei OUG pe justiție ar provoca „o criza fara precedent”.„Am avut o intalnire, am fost insoțit de Stelian Ion, Cristian Ghinea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila au negat, luni, posibilitatea unei Ordonante de amnistie si gratiere, de Centenar. Intrebat daca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre adoptarea unei OUG privind amnistia si gratierea in jurul datei de 1 decembrie, „ca…

- Ministrul Eugen Teodorovici și Liviu Dragnea discuta despre proiectele care urmeaza sa fie propuse pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, transmite Romania TV, in jurnalul orei 10.00. In acest context, amintim ca Tudorel Toader, ministrul Justiției, a fost convocat, joi, la Guvern de…