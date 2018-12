Parlamentarii USR intentioneaza sa depuna motiunea de cenzura in cursul acestei saptamani, alaturi de parlamentari din alte grupuri, a anuntat luni presedintele formatiunii, deputatul Dan Barna.



"Maine sau poimaine probabil vom depune motiunea de cenzura. Continuam discutiile cu toti parlamentarii si din arcul guvernamental si din Opozitie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic sa fie. In momentul in care avem date noi, o sa vi le transmitem", a declarat Barna la Parlament.



El a adaugat ca nu doreste sa intre in subiectul referitor la numarul de voturi,…