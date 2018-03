Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, este convins ca Iohannis va respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. 'Situatia de la DNA se va rezolva in mod natural. Am mare incredere…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Mircea Badea a comentat in emisiunea „In Gura Presei” cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inaintata președintelui Klaus Iohannis de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader. Realizatorul amintește un paragraf din hotararea Curții Constituționale care susține ca președintele…

- Magistratul care a judecat, imediat dupa evenimentele din 1989, fosta conducere a Partidului Comunist, a venit cu verdictul in scandalul momentului. Citeste si: Cristoiu devoaleaza PLANUL lui Tudorel Toader: Ce ar fi URMARIT ministrul Justitiei prin cererea de revocare a sefei DNA Fostul…

- Jocul nu se va termina aici, pentru ca liderii coaliției de guvernare mai au un as in maneca. Chiar daca in spațiul public s-a vehiculat teoria ca cei doi președinți ai Camerelor, Dragnea și Tariceanu, ar putea ataca la Curtea Constituționala, cei doi se vor ține departe, cel puțin la nivel public,…

- Președintele a facut aceasta declarație inainte de prezentarea bilanțului DNA pe 2017 de catre procurorul-șef Laura Codruța Kovesi, un eveniment la care ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca nu participa.

- DNA a publicat cele 20 de contraargumente prezentate de Laura Codruta Kovesi la motivarea cererii de revocare din functie, initiata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. CSM a respins marti, cu 6 la 1, raportul prezentat de Tudorel Toader in cererea de revocare a sefei DNA. Avizul CSM este consultativ,…

- Klaus Iohannis nu o va revoca pe Laura Codruța Kovesi. In ciuda ultimelor interpretari pe care le-am vazut referitoare la obligația președintelui Romaniei de a emite decretul de revocare a procurorului șef al DNA. O interpretare care pare sa puna rabdarea și nervii analiștilor și politicienilor la grea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Procurorul sef al DNA va prezenta raportul de activitate al DNA pentru anul 2017, miercuri, la o zi de la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de a o revoca din functie. La sedinta si-a anuntat participarea presedintele Klaus Iohannis, in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Curtea Constituționala da un semnal extrem de interesant, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a devenit actorul decisiv in procesul de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. In motivarea la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor,…

- Secția de procurori a CSM a dat un aviz negativ de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Decizia Secției de procurori a CSM este una consultativa, iar decizia finala va aparține președintelui Klaus Iohannis. Șefa DNA a fost…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este…

- CSM respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Sectia de Procurori a CSM a dat aviz negativ cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Decizia CSM a fost luata dupa audierea…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- „Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-șef Laura Codruța Kovesi - n.r.) și cu ministrul justiției și le voi asculta argumentele. Dar știți poziția Comisiei. Trebuie sa lasam independența judiciara sa iși faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre”, a…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta marti solicitarea ministrului Justitiei de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. La sedinta sunt asteptati atat Kovesi, cat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Peste o mie de magistrati au transmis,…

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. Asta, dupa ce Liviu Dragnea a spus ca PSD nu poate contesta…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat, luni, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al DNA se bazeaza pe „citate din presa de scandal” si anticipeaza ca presedintele Klaus Iohannis o va respinge. Acesta a mai adaugat ca raportul prezentat saptamana trecuta l-a…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, si-a exprimat convingerea luni ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA. "Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca raportul ministrului Justitiei privind activitatea DNA "arata ca si cum ar fi o stenograma luata de la televiziunile de casa" si considera ca solicitarea de revocare a procurorului-sef al DNA va fi respinsa de presedintele Klaus Iohannis pentru ca "se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud critica gestul lui Tudorel Toader de a propunere revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. In plus, acesta crede ca suspendarea lui Klaus Iohannis este doar o poveste care nu se va realiza.

- „Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Cateva mii de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Piata Victoriei, manifestantii solicitand demisia ministrului Justitiei, fiind nemultumiti de solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca președintele Klaus Iohannis nu poate refuza sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ca urmare a propunerii inaintate de ministrul Justiției, Tudorel Toader. In caz contrar, „se va declanșa un conflict juridic de natura constituționala”,…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, la Antena 3, ca USR depune moțiune impotriva lui Tudorel Toader. USR considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a incalcat „toate...

- Ambasada Olandei a precizat, la solicitarea EurActiv.ro, ca nu are de facut comentarii in legatura cu anuntul lui Tudorel Toader, dar ca va urmari indeaproape urmatoarele etape ale procedurii.PSD raspunde DUR Comisiei Europene, dupa declarația facuta de Bruxelles privind anunțul lui Tudorel…

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- Predoiu: "'Felicitari, domnule Toader, se putea si altfel, dar nu stii cum" Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, atrage atentia, intr-un mesaj pe contul sau de Facebook, ca raportul prezentat de Tudorel Toader este "usor demontabil in multe puncte", iar decizia de a solicita revocarea procurorului-sef…

- Anuntul lui Tudorel Toader l-a scos din minti pe Tudor Chirila. Cererea ministrului Justitiei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi l-a revoltat pe solistul trupei Vama. Intr-o postare virulenta pe facebook, vedeta ProTV i-a luat apararea sefei DNA si l-a facut praf pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a decis astazi sa-i ceara lui Klaus Iohannis revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Seful statului a reactionat aproape imediat si a anuntat ca nu este de acord cu ceea ce a spus Toader si ca pledoaria i s-a parut a fi una gresita. Aceasta reactie a starnit…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Dupa ce ministrul Tudorel Toader a anunțat ca demareaza procedura de revocare a șefei DNA, Administrația Prezidențiala a anunțat intr-un comunicat ca președintele Iohannis este mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale. „Nu revocarea era pusa sub semnul intrebarii, ci aprobarea de catre…

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa prezentarea unui raport exploziv, apar primele reacții. In continuare, procedura dicteaza ca propunerea sa fie transmisa catre CSM, unde trebuie sa primeasca un aviz consultativ, urmand ca președintele…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta astazi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Klaus Iohannis spune ca nu are motive ca sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi, dar nu exclude ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa știe mai multe decat președintele.”Asta, cu revocarea, vad ca e o mare proecupare. Nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le…

- Cutremurul din justitie aparut ca urmare a inregistrarilor cu procurorul Mircea Negulescu e departe de a se fi incheiat. Laura Codruta Kovesi ar putea fi revocata de Tudorel Toader, dar sefa DNA anunta ca nu a avut nicio discutie cu ministrul Justitiei. Mai mult, Kovesi spune ca nu a discutat nici…

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Urgenta numarul 1 in momentul de fata, in privinta Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), este reabilitarea credibilitatii institutiei, spune presedintele PMP, Traian Basescu, invocand mai multe esecuri in ultima perioada. „Trebuie spus foarte clar ca urgenta numarul 1 in momentul de fata, in ceea…