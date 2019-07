Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman pare ca s-a transformat in complicele criminalului din Caracal, in cazul adolescentei Alexandra Maceșanu, o copila inteligenta care a observat o ocazie pentru a cere ajutor și care a avut curajul sa profite de aceasta șansa. A sperat ca va fi salvata. Speranța ei a fost in van.

- "AVEM NEVOIE DE PRESEDINTE! Țara e In doliu. Toti simțim furie și neputința. Sentimentul asta va exploda daca nu exista cineva care sa il canalizeze spre ceva constructiv. Poate fi doar Președintele. Președintele ar trebui sa se inspire din ce a facut Jacinda Ardern, șeful statului din Noua…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS.…

- PNTCD scrie pe Facebook ca reteaua sociala a prejudiciat alegerile si solicita guvernului Dancila sa ia masuri pentru blocarea accesului la Facebook in Romania iar parlamentului sa faca o comisie de ancheta, pentru ca Mark Zuckerberg sa vina in Romania sa dea explicatii.