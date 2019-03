Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR-PLUS considera ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa participe la sedinta de guvern care are pe ordinea de zi ordonantele privind Codurile penale, pentru a bloca adoptarea lor, a declarat, joi, presedintele USR, Dan Barna. El a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila o…

- Opozitia a reactionat dur, joi, fata de o posibila adoptare, in sedinta de Guvern de vineri, a unei Ordonante de modificare a Codurilor Penale. Alianta 2020 USR-PLUS ii cere sefului statului sa participe la sedinta de Guvern, pentru a bloca adoptarea acestor acte normative. Dan Barna, de la USR, a anuntat…

- Alianța USR-PLUS îi cere președintelui Klaus Iohannis sa participe la ședința de guvern de mâine, daca Executivul nu renunța la ordonanțele promovate de Tudorel Toader de modificare a legilor penale. De asemenea, Alianța i-a transmis o scrisoare premierului în care îi cere sa…

- Seful statului a anuntat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca va ataca la Curtea Constitutionala proiectul bugetului de stat pe 2019, pe care l-a numit "bugetul rusinii nationale". Iohannis a atacat dur guvernarea PSD-ALDE si i-a acuzat pe social-democrati ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru Liviu…

- "Nu este nimic intamplator in citarea doamnei Kovesi exact in momentul in care urma sa plece la Bruxelles pentru a sustine candidatura. Nu cred ca in Romania exista un cetatean de buna credinta care sa isi imagineze ca acest lucru nu s-a intamplat la ordinul direct al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea,…

- Prezent la București, Gunther Krichbaum a spus ca a avut o intalnire cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a susținut ca nu el este cel care a revocat-o pe Kovesi de la conducerea DNA, ci președintele Klaus Iohannis. „De asemenea, domnul Toader a spus textual ca: m-aș bucura daca ea, adica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica prestatia din Parlamentul European a ministrilor de Interne si Justitiei, Carmen Dan, respectiv Tudorel Toader, afirmand ca declaratiile acestora au facut de ras Romania. 'Tudorel Toader si Carmen Dan au facut de ras Romania in Parlamentul European, avand…

- Cu legea recursului compensatoriu adoptata de majoritatea PSD-ALDE, premierul Viorica Dancila insista ca actul normativ a fost inițiat de Guvernul Cioloș, nefiind „o decizie inspirata”. În contextul în care opoziția a cerut abrogarea legii prin ordonanța, șefa Guvernului a precizat,…