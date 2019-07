Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri seara ca la negocierile cu conducerea USR s-a decis ca Dan Barna sa fie candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, iar el sa fie candidatul pentru functia de premier, insa propunerea trebuie validata de structurile de conducere ale…

- Dacian Cioloș a declarat, vineri seara, ca alianța USR-PLUS a stabilit ca Dan Barna sa fie candidatul la alegerile prezidențiale, iar el sa fie desemnat premier, dupa ce alianța 2020 USR-PLUS va ajunge la guvernare, relateaza Mediafax.„Daca rezultatul acesta va fi avizat de conducerile celor…

- Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, ca in urma unor negocieri care au avut loc intre partidele Aliantei 2020 USR-PLUS, presedintele USR Dan Barna a fost desemnat pentru a candida la alegerile prezidentiale din toamna. De asemenea, partidele au ajuns la un consens si in privinta desemnarii liderului…

- Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat vineri candidatul comun al Alianței 2020 la alegerile prezidențiale din aceasta toamna, au declarat surse participante la negocierile dintre cele doua partide pentru G4Media.ro. Totodata, liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost desemnat candidatul Alianței…

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, despre o posibila competitie, la alegerile prezidentiale, cu un candidat al Aliantei USR-PLUS, ca fiecare are dreptul sa isi faca campanie si ca el, personal, isi va face propria campanie, pentru un nou mandat in fruntea tarii. Seful statului a fost intrebat…

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș a declarat pentru G4Media.ro ca iși dorește ca alianța USR-PLUS sa desemneze, in tandem, candidatul pentru alegerile prezidențiale și pentru funcția de prim-ministru. Conform informațiilor Digi24.ro, la Congresul USR de pe 13 iulie, Dan Barna ar urma sa fie desemnat…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…