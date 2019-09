Stiri pe aceeasi tema

- Liderii alianței USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au explicat ca soluția pentru criza guvernamentala este un Guvern de tranziție, care va avea drept scop pregatirea alegerilor anticipate. Barna a precizat ca in cazul in care trece moțiunea de cenzura, aceasta va fi soluția pe care o vor propune…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca PSD il va da in judecata pe presedintele Klaus Iohannis pentru afirmatia ca Guvernul este corupt. Dancila a anuntat ca PSD il va „actiona in judecata” pe presedinte pentru afirmatia „acest guvern corupt”. „„Legat…

- Opt ministere sunt in aer dupa remanierile operate de PSD și ieșirea ALDE de la guvernare, combinate cu refuzul lui Klaus Iohannis de a accepta o parte din schimbari și de la 12 septembrie Guvernul risca sa intre intr-o situație fara precedent. Mediul, Energia, Justiția, Educația, Internele și trei…

- Liderii PSD au stabilit, vineri, in CEX, o remaniere guvernamentala cu schimbari la 5 ministere, scrie pesurse.ro. O mare surpriza este schimbarea ministrului Justiției cu un independent. Senatorul Mihai Fifor merge ministru plin la Interne. Senatorul Șerban Valeca ia Educația. Valeca a mai fost ministru…

- Vișinel Balan, tanarul despre care presa internaționala a facut cele mai multe documentare și anchete jurnalistice cu privire la viața copiilor abandonați in centrele de copii, este contracandidatul lui Dan Barna la șefia USR. Intr-un mesaj publicat pe grupul de discutii al USR, Visinel Balan, membru…

- Andrei Lupu, membru al Biroului Național PLUS, susține ca, in contextul atacurilor dintre susținatorii lui Klaus Iohannis și cei ai lui Dan Barna, implicit, intre simpatizanții sau membrii PLUS, USR și PNL, “PSD-ul face ce vrea”, potrivit Mediafax. “In ultimele zile am vazut o gramada de atacuri intre…

- Vicepremierul Mihai Fifor, replica acida pentru Dacian Cioloș care, printr-un mesaj pe Facebook, a atacat ideea unui referendum, lansata de premierul Viorica Dancila, spunand ca nu e nevoie de convocarea unui referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol și pedofilie, ci de intarirea legislației,…

- Congresul USR a decis: Dan Barna este candidatul la prezidențiale din partea formatiunii. Numai ca asta nu-l face automat prezidențiabil. PLUS, partidul cu care USR formeaza Alianta, va alege la randul sau. Abia dupa votul din PLUS se va lua decizia finala. Barna a susținut sambata un discurs inspirat…