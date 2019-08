Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna si Dacian Ciolos au anuntat ca structurile de conducere ale USR si PLUS au votat pentru continuarea aliantei, ca urmare a rezultatului bun obtinut impreuna la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Comitetul Politic al Uniunii Salvati Romania a votat, sambata, continuarea aliantei…

- Dan Barna si Dacian Ciolos au anuntat ca structurile de conducere ale USR si PLUS au votat pentru continuarea aliantei, ca urmare a rezultatului bun obtinut împreuna la alegerile europarlamentare din 26 mai.

- „Obiectivul nostru este ca eu, in calitate de candidat al alianței USR-PLUS, sa ajung in turul al doilea. Este o probabilitate evidenta ca președintele Iohannis va fi celalalt candidat din turul al doilea, reprezentantul PNL. Pentru Romania va fi un semn de mare normalitate și insanatoșire sa aiba…

- Negocierile dintre USR si PLUS s-au incheiat, iar cele doua partide au decis sa il desemneze candidat al Aliantei 2020 la Presedintia Romaniei pe liderul USR, Dan Barna. Dacian Ciolos a fost desemnat candidatul aliantei la functia de prim-ministru, transmit g4media.ro si ziare.com, citand surse din…

- „Cu PNL este o relație fireasca, este un alt partid de opoziție. Au un candidat. Romanii vor putea sa aleaga foarte simplu intre candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis, sau candidatul Alianței USR-PLUS, vom vedea care va fi acesta. Cred ca acesta este obiectivul cel mai interesant pentru Romania,…

- Dan Barna si Dacian Ciolos au postat duminica un mesaj comun, pe conturile lor de Facebook, in care recunosc existenta unor discutii „mai aprige" in interiorul Aliantei USR - PLUS, dar isi afiseaza determinarea de a „merge mai departe impreuna", „si la prezidentiale, si la locale, si la parlamentare".…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Alianta 2020 USR PLUS organizeaza vineri in Parcul Izvor un miting electoral la care va fi prezent si liderul ALDE din Parlamentul European Guy Verhofstadt. Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian…