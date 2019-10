Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR-PLUS la algerile prezidentiale, Dan Barna, prezinta zece teme pe care le propune in programul sau, care vizeaza reforma constitutionala, educatia, sanatatea, economia, infrastructura, mediul, politicile sociale, politica externa si apararea, precum si ordinea publica si siguranta nationala.…

- Reducerea mandatului presedintelui la 4 ani si revenirea la alegeri prezidentiale cuplate cu cele parlamentare reprezinta o solutie sanatoasa, afirma Dan Barna, candidatul USR-PLUS la prezidentiale. Iar aceasta reforma ar putea fi pusa in practica incepand cu 2024, cand cele doua tipuri de alegeri vor…

- Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala. Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile…

- Duminica, 1 septembrie, de la ora 11.30, Dan Barna va fi prezent in Calarasi (Piata Big). Pana pe 18 septembrie, Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS, va strabate toata tara pentru a vorbi cu cetatenii despre obiectivele sale de schimbare a Romaniei din functia de presedinte al tarii, dar si pentru…

- Liderul USR Dan Barna ii da sambata replica Vioricai Dancila, care a spus despre el ca nu este „apropiat de oameni” și ca „sadește ura”, aducandu-i la cunoștința ca de o saptamana bate orașele și comunele din Moldova și sta de vorba cu toți oamenii care ii ies in cale. Mai mult, Barna o invita la…

- Candidatul la presedintie al Partidului Puterii Umaniste, Ramona Ioana Bruynseels, ironizeaza candidatura Vioricai Dancila la Cotroceni, care-i starneste o criza de ras intr-o inregistrare publicata pe pagina sa de Facebook. Bruynseels afirma ca in acest an ne pregatim pentru o premiera absoluta - PSD…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a scris, pe Facebook, ca un partid nou "ne spune de 3 ani ca ei nu mint", iar "candidatul lor la prezidețiale" spune ca daca era președinte nu s-ar fi intamplat tragedia de la Carcal. Popescu se intreaba retoric daca acesta este "mincinos sau nebun".Citește și: IMAGINI…

- Andrei Stoican a fost desemnat candidatul la alegerile prezidențiale din partea Partidului "Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie" (ADER), partid inființat de fostul primar al sectorului 2. Stoican va candida in tandem cu Veronica Ariton, o tanara de 25 de ani, pe care ADER o propune pentru…