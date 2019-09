Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Baia Mare, ca rostul aliantei USR-PLUS este de a cere "dreptul generatiei urmatoare, care nu are nicio legatura nici cu comunismul, nici cu vechea clasa politica", de a se implica in salvarea Romaniei. "Rostul USR-PLUS este sa cerem dreptul generatiei urmatoare care nu are nicio legatura nici cu comunismul, nici cu vechea clasa politica. Cerem dreptul acestei generatii sa se implice in salvarea Romaniei, sa se implice politic in schimbarea felului in care se dezvolta aceasta tara. De aceea candidez (...) si voi continua…