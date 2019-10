Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban a spus ca PNL va susține, in Parlament, proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi și introducerea pe ordinea de zi a inițiativei "Fara penali", proiecte cerute de USR pentru a susține Guvernul PNL.Citeste și: BOMBA Un fost reporter PRO TV a fost…

- Incepand din data e 15 octombrie, Romania are doi premieri: unul interimar, Viorica Dancila si unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constitutiei, votul in Parlament pentru noul Guvern ar urma sa se dea in jurul datei de 25 octombrie. Romania are doi premieri: unul interimar si unul desemnat…

- Viorica Dancila a fost, poate, un premier slab. Nu avem, inca, termen de comparație. Dar poate vom avea, in curand, daca se face cvorumul. Sa-l auzi pe premierul desemnat, Ludovic Orban, vorbind despre infrastructura și autostrazi e de bine. Inseamna ca auzi. Sa nu-ți amintești, insa, ca Ludovic Orban…

- „Am spus saptamana trecuta ca exista o vestea rea și una buna. Vestea rea e ca PSD nu mai are majoritate și vestea buna este ca nici Opoziția nu mai are majoritate”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi, la Parlament. Președintele Camerei Deputaților participa, la ora transmiterii acestei știri,…

- Conflictul de interese in cazul Rovanei Plumb, "nu a fost clarificat" Rovana Plumb. Foto: facebook.com/rovanaplumb. Presedintele PNL, Ludovic Orban, îi cere premierului Viorica Dancila sa nu mai faca nicio propunere de comisar european fara sa se consulte cu presedintele si Parlamentul.…

- Candidatul Mișcarii Naționale Române la alegerile prezidențiale, Andrei Valentin Stoican, a anunțat, duminica, faptul ca se retrage din cursa pentru Cotroceni, deoarece nu a strâns numarul necesar de semnaturi, respectiv 200.000. „Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau sa intru…

- Viorica Dancila a fost desemnata astazi, printr-un vot unanim al Congresului extraordinar al PSD, candidatul partidului la alegerile prezidențiale. „Sunt mai puternica decat toți acești barbați care nu fac altceva decat sa țipe de pe margine”, a spus, referindu-se la principalii sa contracandidați,…

- Buzatu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca dubla crima de la Caracal a pus PSD in situatia de a fi culpabilizat pentru actiunile criminalilor. 'Intr-o asemenea presiune, cum este aceea mediatica si politica creata in ultimele zile si in conditiile in care in permanenta apar tot felul de…