Stiri pe aceeasi tema

- "Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun, si asta arata ca aceasta topaiala nu mai poate sa continue. Ideea ca in fiecare saptamana Bruxellesul si Romania se uita ingrozite spre sedinta de Guvern, privind ingrijorate asupra unei posibilitati de aparitie…

- Liderii USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa mearga vineri, la Palatul Victoria, la sedinta de Guvern, anunta Romania TV. Potrivit sursei citate, cei doi lideri fac aceasta solicitare pentru a se bloca propunerile facute de catre Tudorel Toader de modificare…

- Președintele USR spune ca alegerile europarlamentare sunt despre a face din Romania „o țara europeana care conteaza, sau o țara gri, la marginea Europei”. Laura Ștefanuț a discutat cu Dan Barna despre alegerile europarlamentare, despre care sunt garanțiile ca, odata ajunși la putere, oamenii noi nu…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, joi, referitor la scrisoarea ministrului Justiției, Tudorel Toader, in care solicita ca Laura Codruța Kovesi sa nu fie desemnata procuror-șef european, ca demonstreaza ca „nu ești niciodata prea batran, pentru a gasi un nou mod de a te face de ras”.Citește…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare reactioneaza in urma modificarilor aduse legilor justitiei. Acestia au hotarat, printre altele, in unanimitate, suspendarea activitatii cu publicul la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in perioada 27 februarie – 6 martie.…

- Reprezentanții USR i-au cerut Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constituționala Ordonanța pe legile Justiției. De asemenea, reprezentanții USR au facut apel la Comisia Europeana sa intervina pentru ca Romania legifereaza impotriva MCV și a Tratatelor Uniunii Europene.

- Președintele susține ca PSD acționeaza impotriva Romaniei și a statului de drept și ca le creeaza un statut special celor care au probleme cu legea. "PSD a acționat astazi din nou impotriva Justiției și a statului de drept, impotriva Romaniei și a cetațenilor. Guvernul PSD vrea sa creeze prin ordonanțe…

- Presedintele USR, Dan Barna, arata ca Romania a inregistrat, de fapt, o crestere economica de 11% in ultimii doi ani, multumita sectorului privat, in timp ce cresterea de 25% anuntata de Liviu Dragnea este falsa, bazata pe inflatie si alte artificii contabile. In realitate, spune liderul USR, printre…