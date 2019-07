Stiri pe aceeasi tema

- Circa 500 de delegați ai USR se reunesc, sambata, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale. In competiție sunt inscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu. In aceeași zi se va intruni și Consiliul Național al PLUS, anunța Mediafax.Cel…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, ca deși partidul va alege in Congresul de sambata candidatul formațiunii la alegeri, prezidențiabilul Alianței USR-PLUS va fi anunțat peste doua saptamani, anunța MEDIAFAX.„Suntem intr-o Alianța. Chiar azi (vineri - n.r.) am avut o intalnire despre construcția…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni seara ca USR si PLUS au incheiat o noua runda de negocieri cu privire la candidatul pentru alegerile prezidentiale iar pentru stabilirea acestuia vor conta mai putin rezultatele sondajelor de opinie, discutandu-se mai mult pe strategia politica. …

- "Alegerile prezidentiale sunt o prioritate pentru noi. Daca la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemultumit partidul, daca la alegerile europarlamentare am vazut ca nu am reusit efectiv sa castigam increderea membrilor, simpatizantilor, a cetatenilor inseamna ca undeva s-a gresit.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS.…

- „Dupa europarlamentare vom face o evaluare a modului in care a fost perceputa alianța și vom decide daca vom merge cu un candidat comun și ce candidat vom susține. Dar discuțiile acestea. Nu exista disensiuni majore și nu ar fi vorba de nicio rupere. Noi am facut o Alianța electorala pentru europarlamentare,…