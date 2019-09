Barna: Politica a ajuns să fie făcută de nemernici. Oamenii serioși nu s-au implicat "Alianta USR PLUS este compusa nu din oameni care isi doreau sa fie politicieni, ci din oameni care nu au mai putut sa stea deoparte. 30 de ani am spus acelasi lucru si l-am crezut: ca politica e un lucru murdar, ca politica e un lucru corupt, un lucru negativ, pe care oamenii seriosi nu trebuie sa il faca. Si am ajuns in logica aceasta ca oamenii seriosi sa se ocupe de meseria lor, de casa, de familie, de o masina mai buna si am lasat ca politica sa fie facuta de altii. Si am constatat, dupa 30 de ani, ca a ajuns sa fie facuta de nemernici, pentru ca oamenii seriosi nu s-au implicat", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

