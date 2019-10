Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- Klaus Iohannis este favoritul caselor de pariuri, fiind cotat cu 1,28 pentru un nou mandat. SONDAJ SOCIOPOL PREZIDENTIALE 2019. Finala intre Klaus Iohannis si Viorica Dancila. Diferente uriase intre ultimele sondaje Actualul presedinte al Romaniei este urmat de Viorica Dancila si Dan…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Conform unui sondaj SOCIOPOL, Klaus Iohannis ar obține 43%, in timp ce Viorica Dancila ar obține 21%. Pe locul trei il regasim pe Dan Barna, candidatul USR-PLUS, care ar obține 15%, in timp ce pe locul patru vine Mircea Diaconu nu 11%. Pe locul cinci este Theodor…

- Viorica Dancila, candidat PSD la alegerile prezidentiale, e cotata cu un scor intre 18% si 22% in sondajul comandat de PSD, sustin surse politice pentru Adevarul. Dan Barna are un procent asemanator: 20%. Problema PSD e candidatura lui Mircea Diaconu, care rupe din voturile premierului Dancila. Diaconu,…

- Sondajul realizat de IMAS, la comanda Europa FM, arata ca favorit pentru caștigarea alegerilor prezidentiale este Klaus Iohannis, cu puțin peste 45 de procente. Urmatorul clasat, la mare distanta de Iohannis, este candidatul ALDE si Pro Romania, Mircea Diaconu cu 16,6%, potrivit Barometrul Europa FM.…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Conform ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, favorit in cursa prezidențiala ramane președintele Klaus Iohannis cu aproape 45 de procente. Pe locul doi este candidatul USR-PLUS, Dan Barna cu 17 procente. Viorica Dancila este abia pe locul 5, cu doar 8 procente. Sondajul nu l-a masurat…