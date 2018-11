Presedintele USR, Dan Barna, considera ca pozitia presedintelui Klaus Iohannis in privinta remanierii unor ministri, "de a nu deveni notarul lui Liviu Dragnea", era asteptata de societate. "PSD arunca in derizoriu soarta Romaniei schimband ministri efectiv dupa propriile interese. In total, PSD a schimbat 3 premieri in 2 ani, de asemenea peste 60 de ministri. Prin circul televizat al demisiilor, acest 'partid unic' nu face altceva decat sa continue sa se joace cu soarta romanilor. PSD nu guverneaza Romania, PSD asigura polite si decapiteaza Opozitia. In acest context, opozitia presedintelui…