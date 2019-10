Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, dupa consultarile cu Ludovic Orban, ca s-a discutat despre obiectivele sustinute in spatiul public de Alianta 2020 USR-PLUS, existand o ”deschidere explicita” din partea premierului desemnat. Barna anunta o noua runda de discutii saptamana viitoare.

- Presedintele Uniunii Democrate Maghiare din Romania, Kelemen Hunor, a afirmat joi ca o eventuala sustinere a unui guvern sub conducerea liberalului Ludovic Orban va fi stabilita de grupurile parlamentare UDMR, fiind necesar si un acord scris. "Noi, de fiecare data, cand ne intelegem pe…

- "Ce am hotarat azi in Biroul Executiv, am hotarat echipa de negociere, atat pentru nivelul instituțional cat și pentru fiecare nivel al camerei al Parlamentului. Nu am avut o discuție cu Ana Birchall, nu știu de unde a fost lansat zvonul ca o vrem pentru ministerul Justiției. Din cate știu doamna…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, luni si marti, consultarile pe marginea desemnarii unui nou premier. Potrivit unor surse politice, presedintele Klaus Iohannis se va intalni luni cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele PMP, Eugen Tomac,…

- Klaus Iohannis a spus ca „cea mai buna soluție pentru redarea legitimitații Parlamentului este, evident, intoarcerea cat mai rapida la votul cetațenilor, adica alegeri anticipate". A precizat ca acest lucru nu poate fi realizat daca nu exista un consens al formațiunilor parlamentare actuale.…

- Consultarile la Palatul Cotroceni vor incepe, la ora 11,00, cu delegatia PNL, urmand ca apoi seful statului sa se consulte cu reprezentantii USR - ora 11,30, ai UDMR - ora 12,00, ai PMP - ora 12,30, cu delegatia grupului parlamentar Pro Europa - ora 13,00, cu cei de la ALDE - ora 13,30, cu reprezentantii…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi, la Hunedoara, ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa inceteze cu nominalizarile de candidati pentru functiile de ministri, apreciind ca guvernarea actuala si-a pierdut legitimitatea motiv pentru care ar trebui sa se prezinte in fata Parlamentului. De asemenea,…

- Alianta USR-PLUS a iesit, luni, prin vocea celor doi lideri, Dan Barna si Dacian Ciolos, cu anuntul privind sustinerea variantei alegerilor anticipate, imediat dupa prezidentiale si cere un acord al partidelor, in acest sens. Presedintele USR, Dan Barna, a declarat intr-o conferinta de presa ca alianta…