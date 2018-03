Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, dupa sedinta Biroului Politic National al PSD, ca decizia politica este de infiintare, saptamana viitoare miercuri, a unei comisii speciale privind legislatia legata de securitatea nationala

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, dupa sedinta Biroului Politic National al PSD, ca decizia politica este de infiintare, saptamana viitoare miercuri, a unei comisii speciale privind legislatia legata de securitatea nationala

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, luni, ca va fi infiintata o comisie speciala pentru modificarea legii privind securitatea nationala, precizand ca nu si-au propus inca un termen limita pana la care sa fie finalizat proiectul de modificare a legii, relateaza News.ro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”aproape toti” ministrii se opun descentralizarii, precizand ca joi va avea o discutie, alaturi de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu toti membrii Executivului pentru ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”.

- „Am vorbit despre un proiect de modificare a legii privind securitatea nationala. Am desemnat doi coordonatori, pe Claudiu Manda si Gabriel Vlase. Decizia noastra politica pe care o vom discuta este sa infiintam o comisie speciala. Saptamana viitoare, miercuri, sa o infiintam pentru a porni acest…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi infiintata, cel mai probabil, o comisie parlamentara speciala pentru modificarea legislatiei privind securitatea nationala.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința BPN, ca s-a pus in discuție inființarea unei comisii speciale, care va avea ca scop modificarea legislației privind securitatea naționala.„Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea naționala. Așa cum…

- Presedintele USR, Dan Barna, afirma ca la 100 de ani de la Marea Unire idealul noi generatii este acelasi, respectiv unitatea romanilor. Presedintele USR a participat duminica la Marea Adunare Centenara desfasurata Chisinau. "100 de ani de miracolul unui 1918 care ne-a intregit…

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- "Am decis sa elimin trei zerouri de pe moneda nationala, sa retrag din circulatie biletele si monedele actuale si sa pun in circulatie" unele noi cu incepere de la 4 iunie, a declarat seful statului socialist in cursul unei reuniuni a guvernului, retransmisa la televiziune.Bancnota de 500…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca, incepand de la 9 aprilie…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta. "Personal, nu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea spune ca Romania trebuie sa nu rateze ”șansa” imbunatațirii relațiilor economice cu China, adaugand ca același lucru trebuie sa se intample cu Israel. Despre relația cu SUA, Dragnea a spus ca aceasta trebuie sa ajunga la un nivel superior, iar aceasta inițiativa trebuie…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de...

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- Se intorc pensiile speciale pentru alesii locali. Horia Nasra: "Nu cred ca Romania saraceste" Parlamentarii de Cluj ai PNL si PSD au pareri diferite cu privire la acordarea unor pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consilii judetene. Mai multi parlamentari…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele…

- Președintele PSD Botoșani, senatorul Doina-Elena Federovici, a anunțat astazi , printr-un comunicat de presa, ca, in urma organizarii Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie, s-a demonstrat inca o data ca PSD este cel mai serios partid din Romania, care urmarește interesele cetațeanului pe baza…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat raspicat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca vor duce pana la capat modificarea legilor Justitiei si a Codurilor Penale si ca vor initia legi noi pentru organizarea si functionarea serviciilor de informatii.

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam…

- „Eu, dupa parerea mea, cred ca PSD este sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste alta asa, la doua zile apare un sondaj inainte de Congres. Ne-am prabusit. Cred ca avem undeva 8-9% si PNL se duce spre 60%”, a spus Liviu Dragnea. El spune ca astfel de sondaje au aparut si in 2016,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a prezentat joi, intr-o conferinte de presa, un sondaj realizat de IMAS, realizat la cererea USR, in care PNL se prezinta cu 29,4%, iar PSD 28,6%. Totodata, USR este in crestere si a ajuns la 11,2%, urmat de ALDE cu aproximativ 10%. Dan Barna a declarat ca sondajul arata…

- Președintele USR, Dan Barna, a precizat, la Palatul Parlamentului, ca „Liviu Dragnea și PSD sunt o carte necaștigatoare” și ca „bataia de joc cu trei guverne care s-a intamplat anul trecut” a condus la scaderea social-democraților in sondaje, in timp ce cele doua partide din Opoziție: USR și PNL au…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a transmis duminica faptul ca partidul sau a propus infiintarea unei Comisii de ancheta parlamentara privind verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze, dar USR si PNL s-au opus.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. "Situatia de la DNA se va rezolva…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca e nevoie sa se ajunga la referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei pentru ca este o chestiune ceruta de milioane de romani, sustinand ca isi asuma sa fie considerat conservator la Bruxelles din aceasta cauza,

- „Nu am de unde sa stiu daca mi se aplic si mie, pentru ca inca nu am acces la tot dosarul, dar probabil ca nu trebuie sa am acces la tot dosarul, probabil ca pretentiile mele sunt prea mari", a declarat Liviu Dragnea, intrebat daca articolul privind interceptarile pe siguranta nationala i se aplica.…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, si-a exprimat convingerea luni ca presedintele Klaus Iohannis va respinge propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA. "Din pacate, raportul pe care domnul Tudorel Toader l-a prezentat arata ca si cum ar…

- Consiliul Coordonator al Audiovizualului a amendat astazi postul de televiziune RTR Moldova cu 50 de mii de lei pentru nerespectarea Legii privind Modificarea și Completarea Codului Audiovizualului (Legea Antipropaganda). La ședința CCA, drept urmare a monitorizarilor, au fost prezentate…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, la Antena 3, ca USR depune moțiune impotriva lui Tudorel Toader. USR considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a incalcat „toate...

- Presedintele USR Dan Barna a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca Uniunea ii cere demisia ministrului de Justitie, Tudorel Toader, dupa ce acesta a solicitat revocarea din functie a procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.

- Beniamin Todosiu a fost ales in funcția de Președinte al Filialei USR Alba Iulia, fiind și singurul candidat inscris pentru aceasta funcție pe buletinele de vot. Membrii USR Alba Iulia au optat pentru o structura funcționala formata din 3 vicepreședinți, funcții ocupate de Gordeș Ioana, Andrei Burnete…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii. Barna a afirmat ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Doi deputati ai USR, prezenti intr-o conferinta de presa la Slatina, au anuntat, sambata, 10 februarie 2018, ca formatiunea din care fac parte va lansa, luni, o initiativa cetateneasca de schimbare a Constitutiei, astfel incat condamnatii penal sa nu mai poata ocupa functii si demnitati publice.

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul de stat…

- Liderii PSD si ALDE se reunesc miercuri pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii speciale care sa vizeze activitatea Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse...

- Liderii PSD si ALDE se reunesc miercuri pentru a discuta despre posibilitatea infiintarii unei comisii speciale care sa vizeze activitatea Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Citeste si: PROTEST MASIV fata de Declaratia 600: Petitie de ULTIM MOMENT…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat sambata opozitia democrata ca ii pune pe "imigrantii ilegali" inaintea armatei si a securitatii frontierelor, dupa inchiderea partiala a activitatilor guvernului ("shutdown") dupa ce republicanii si democratii nu au reusit sa ajunga in Congres la un acord…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Delegatia USR a fost miercuri la discutiile cu presedintele Klaus Iohannis, aceasta formatiune solicitând declansarea alegerilor parlamentare anticipate. Dan Barna, liderul formatiunii, a declarat ca soluția decenta pe care România o are în fața ar fi organizarea de alegeri…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata "o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta", conform…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, despre propunerea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, ca intelege ca aceasta nu are un profil profesional "tocmai remarcabil", mentionand ca se constata "o degradare a fiecarei oferte de la o nominalizare la alta". …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate "careia sa-i pese de guvernarea Romaniei". "De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii Romaniei. Ceea ce am vazut in aceasta…