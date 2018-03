Stiri pe aceeasi tema

- O oferta foarte interesanta pentru romani vine de la complexul de SPA termal de la Oroshaza, din Ungaria. In perioada februarie și martie 2018, oaspeții din Romania vor fi intampinați cu o surpriza, și anume promoția ”Promoție 1+1”. In cazul in care vizitați baile Oroshaza-Gyoparosfurdo in lunile februarie…

- Promovarea intensiva pe care Organizația Naționala de Turism a Serbiei impreuna cu organizațiile turistice regionale au facut-o anul trecut in Romania, mai ales in Timișoara, a dat rezultate. Faptul a fost confirmat și de președintele sarb Aleksandar Vucic, aflat intr-o vizita in Romania. Cu prilejul…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți. In paralel, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- Procurorii DIICOT Timișoara, ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticoruție și de la Crima Organizata fac descinderi la Timișoara pentru capturarea unei rețele care aducea migranți din Orientul Mijlociu. Operațiunea are loc simultan și in Germania, pentru destructurarea uneia dintre cele mai mari…

- Siteul este realizat profesionist și arata foarte bine. Este vorba despre turul virtual al Școlii gimnaziale nr. 19 „Avram Iancu” din Timișoara, pe care il gasiți aici. Fotografiile sunt realizate cu o camera speciala de 360 de grade, cu ajutorul careia puteți pași prin principalele…

- E momentul sa va alegeți destinația preferata pentru vacanța de vara. O puteți face, la prețuri speciale, la targul de turism care se desfașoara la Timișoara. Destinatia anului pare sa fie Turcia, insa romanii isi redescopera tara si incep sa caute tot mai multe oferte interne.

- MERGI LA FILM ȘI POȚI CAȘTIGA O BICICLETA PEGAS ȘI MULTE ALTE PREMII PE ROȚI (Brazilia), film de aventuri pentru intreaga familie regizat de brazilianul Mauro D’Addio, va avea premiera in cimematografele din Romania in 2 martie. Filmul va rula in prima saptamana in sali din București, Botoșani, Cluj,…

- COMUNICAT DE PRESA Cadrele Inspectoratului pentru situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea au dorit sa marcheze aniversarea Zilei Protecției Civile din Romania cu zambet de copil. Mereu alaturi de oamenii aflați in impas, aceștia au venit și de aceasta data in sprijinul celor care…

- Un avion care mergea din Londra spre Sofia a fost redirecționat la Timișoara din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Pilotul a fost nevoit sa aterizeze luni seara pe Aeroportul Internațional Timișoara, iar majoritatea pasagerilor pleaca spre destinația finala abia marți dupa-amiaza. Pentru…

- ”Bufnițele” au pregatit un nou eveniment special, programat miercuri, 14 martie, de la ora 18.30. Vintila Mihailescu vine sa le povesteasca timișorenilor despre eseul sau ”Hotel Ambos Mundos”. Invitați la aceasta intalnire vor fi Otilia Hedeșan și Victor Neumann. In ”Hotel Ambos Mundos.…

- Cursa Lufhtansa Munchen-Sibiu, deviata pe aeroportul din Timisoara. Cursa Munchen – Sibiu, programata sa aterizeze in seara zilei de luni, 26 februarie, la ora 17,50, pe Aeroportul International din Sibiu, a fost deviata pe aeroportul din Timisoara din cauza conditiilor meteorologice. Astfel, a fost…

- Peste 200 de companii vor fi prezente la noua ediție a targului de cariera Angajatori de Top. Va fi cel mai mare targ de pana acum, atat ca numar de angajatori cat și ca numar de joburi. Daca sunteți in cautarea unui nou loc de munca, in 16 și 17 martie treceți neaparat pe la CRAFT.

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca daca informatiile din spatiul public sunt reale, reprezinta un atac real la democratia din Romania.

- De la fotograf de club, la fotograf de mașini exotice, de lux. Ervin Boer este unul dintre cei mai buni fotografi de mașini din Romania, care a ajuns sa se plimbe alaturi de bogatași din toata Europa prin peisaje de vis. A avut proiecte virale care i-au dus faima in peste 20 de țari și nu se oprește…

- BlackOut se reintoarce și in 2018 la Timișoara cu un invitat special in premiera: DJ-ița de origine elvețiana, Sonja Moonear. Numele ei este extrem de sonor publicului cunoscator de muzica electronica, artista mixand de-a lungul anilor in cateva cluburi din Romania și la festivaluri precum Sunwaves…

- Ediția din acest an este programata in perioada 23-25 martie, este cea de-a patra ediție a concursului internațional RoboTEC – Robot Engineering Contest. Organizator este Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare, in colaborare cu Universitatea Politehnica din Timișoara,…

- Daca nu știi cine este Osho, inseamna ca de astazi incepe o noua etapa in viața ta, pentru ca intreaga colecție de carți scrise de maestrul indian sunt hotaratoare pentru soarta fiecarui om. Osho, pe numele sau adevarat Chandra Mohan Jain, s-a bucurat in ultimii ani de o popularitate fulminanta in Romania,…

- In Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, peretii sunt scorojiti, mobilier este ruginit, iar la ferestre sunt puse cearsafuri, dupa cum arata imaginile care au ajuns virale pe retelele de socializare. Managerul spitalului si primarul Nicolae Robu spun insa ca unitatea medicala se…

- Operatorul aerian privat Blue Air suspenda zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj incepand cu data de 17 februarie 2018, din cauza "frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara", a anuntat compania. "Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Greva japoneza se desfașoara pe toata durata zilei de 1 februarie 2018. La forma de protest participa personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor din Timișoara. Toți protestatarii sunt nemulțumiți de efectele trecerii contribuțiilor…

- Tendinta de descrestere a Bitcoin este infricosatoare, iar din acest motiv este delicat de spus daca e alba sau neagra aceasta criptovaluta, a declarat marti, pentru AGERPRES, presedintele Initiativei pentru Competivitate, Andreea Paul. Potrivit acesteia, sistemul prin care este dezvoltata…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade s-a produs, duminica dimineata, in judetul Buzau, fiind al patrulea in ultimele trei zile. Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de…

- Cateva sute de caini se intrec timp de doua zile langa Timisoara, in cadrul unor expozitii de frumusete. Exemplare din mai multe tari europene concureaza la primele expozitii organizate de Asociatia Chinologica Romana in 2018.

- Gest incredibil pe care-l face artista, de dragul partenerului sau pe care l-a pierdut acum mai bine de cinci ani. Anca Pandrea sta și privește fotografiile lui Iurie Darie, agațate in bradul pe care nu s-a indurat sa-l arunce. Au trecut deja saptamani bune de cand orice om a despodobit și a scos din…

- Primarul Romanului, domnul Lucian Micu, nu duce, in general, lipsa de idei. Mereu are cate o inițiativa; fie originala, fie inspirata de alții. La acest inceput de saptamana, domnul Micu a postat pe net urmatoarele: “Am vazut zilele trecute o știre despre tradiția dintr-un sat din Romania unde, an de…

- Stela Enache, o cunoscuta solista de muzica usoara s a nascut pe data de 24 ianuarie 1950, la Resita, judetul Caras Severin. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. Potrivit Wikipedia, in perioada 1964 1967 a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din…

- Romania se numara intre primele zece tari a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii ale Organizatiei Natiunilor…

- Polițiștii de frontiera au descoprit aseara un grup mare de migranți care a intrat in Romania, ilegal, din Serbia. In zona Solventul din Timișoara au fost descoperite cele 30 de persoane. Pentru ca nu iși justificau prezența in zona și nu aveau documente de identitate la ei, migranții au fost duși la…

- Pentru prima data in istorie, Romania este gazda unui campionat european de atletism. Campionatul European de Ultramaraton 24h va avea loc la Timisoara in perioada 26-27 mai si va pune Romania pe harta marilor campionate de atletism.

- Opoziția și-a stabilit mandatul pentru consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, pentru desemnarea unui nou premier, in urma demisiei lui Mihai Tudose. PNL și USR cer anticipate, iar PMP va propune propriul premier. Partidul National Liberal va merge la Cotroceni cu mandatul de a solicita alegeri…

- Economist la baza și doctorand in finanțe, Pirtea apreciaza faptul ca universitațile romanești se descurca onorabil pe plan internațional, cu atat mai mult avand in vedere resursele investite. Deputatul face o paralela intre performanța sistemului educațional și implicit, a imaginii globale a acestuia…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Va mai amintiți de micuța Talida, fetița din Drobeta-Turnu Severin care la 5 anișori a fost diagnosticata cu neuroblastrom, dupa ce, in prima faza, medicii le-au spus parinților ca fiica lor are obstucție nazala? Copila, care dupa trei intervenții chirurgicale spera ca in sfarșit a scapat de boala cumplita…

- Studenti din cele mai importante centre universitare din Romania au protestat sambata, la Timișoara, fata de modificarile din sistemul judiciar. Intr-un gest simbolic, tinerii au purtat pe umar sicriul Justitiei.

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA UN AN LA ALTUL In sfirsit, s-a miscat dolarul! CHIAR ERAM INGRIJORATI: DE ZECE SAPTAMINI STATEA PE LOC SI NU REUSEA SA RAZBATA DE VIGUROSII NOSTRI LEI La casele de schimb: 600 lei dolarul! URA! AM SCAPAT SI DE CARTELE! LA BENZINA!…

- Fostul prim-ministru, Petre Roman, a sustinut la ”Interviurile Libertatea Live”, ca teroristii au existat, faceau parte dintr-o structura speciala, antrenata in Romania, erau foarte bine pregatiti si au fost fideli lui Nicolae Ceausescu. ”Ce anume gaseste Parchetul Militar, urmeaza sa vedem. (…) Armata,…

- Bascanul UTA Gagauzia, Irina Vlah, a declarat ca nu-i recomanda ex-presedintelui roman Traian Basescu sa vina in autonomie, pe motiv ca nu-i va putea asigura securitatea acestuia. Mai mult, ea a sugerat ca fostul sef de stat al Romaniei ar putea sa nu aiba acces in Gagauzia. Potrivit ei, locuitorii…

- Primul presedinte postdecembrist, Ion Iliescu, a scris, ieri, pe blog, ca in decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, ”indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac”, potrivit Mediafax. Aceasta este prima reactie a lui Ion Iliescu dupa…

- Autor: Ion ILIESCU Se implinesc, azi, 22 decembrie 2017, douazeci și opt de ani de la victoria revoltei populare care a marcat inceputul Revoluției Romane. In decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, despre proiectul de lege privind statutul Casei Regale, al carui inițiator este, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, ca ”este o discuție foarte serioasa, despre simboluri”, și ca nu va incuraja o discuție simplista, in privința beneficiilor Casei Regale,…

- Sirenele au sunat, miercuri, la ora 12.00, timp de trei minute, in Piata Operei din Timisoara, primul oras liber de comunism din Romania, la 28 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Mii de timișoreni au comemorat, sambata și duminica, implinirea a 28 de ani de cand, in orașul de pe Bega, s-a aprins flacara Revoluției care a marcat caderea regimului comunist din Romania