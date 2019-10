Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS a depus astazi peste 380.000 de semnaturi pentru a inscrie candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidentiale. “Romania are nevoie de o schimbare. Timp de 30 de ani ne-am obisnuit sa acceptam putin de la clasa politica, este momentul sa avem obiective importante si sa ne tinem de…

- Alianta USR-PLUS este gata sa conduca si sa guverneze Romania cu oameni cinstiti, a declarat europarlamentarul Dacian Ciolos, vineri, la Biroul Electoral Central, unde presedintele USR, Dan Barna, si-a depus ca...

- Dupa ce joi a dezgropat tema predilecta de campanie a PSD din ultimii ani - dreapta taie salariile și pensiile - Viorica Dancila insista. Premierul propune, pe Facebook, partidelor sa semneze un pact prin care sa se angajeze ca nu vor taia aceste venituri. „Vreau ca oamenii sa primeasca…

- Alianta USR-PLUS a iesit, luni, prin vocea celor doi lideri, Dan Barna si Dacian Ciolos, cu anuntul privind sustinerea variantei alegerilor anticipate, imediat dupa prezidentiale si cere un acord al partidelor, in acest sens. Presedintele USR, Dan Barna, a declarat intr-o conferinta de presa ca alianta…

- Dacian Cioloș, a declarat, miercuri, ca Alianța USR -PLUS este pregatita sa-și asume guvenarea, dar lucrurile trebuie luate pe rând, primul pas fiind demiterea Executivului Dancila. ”Noi suntem gata sa ne asumam guvernarea pentru a pune România pe o direcție sanatoasa”, a spus…

- "Dan Barna este un om care nu a fost contaminat de regimul comunist, care si-a desavarsit cea mai mare parte si cea mai importanta parte a formarii profesionale in libertate, in deschidere fata de lume, in normalitate si toate lucrurile acestea le gasim in caracterul lui Dan Barna si de toate lucrurile…

- ”Foarte urat gest de la PNL și de la Presedinte sa profite de ziua de 10 August sa iși lanseze formal campania electorala. Eu nu știu ca 10 August sa fie deținut de vreun partid. Nu prea au fost sefi de la PNL sa iși ia gaze cu noi data trecuta. Stiu doar ca au achiziționat dupa cațiva ca sa para…

- Viorel Catarama, presedintele Dreapta Liberala, transmite într-un comunicat de presa, ca Dan Barna la Cotroceni si Dacian Ciolos la Palatul Victoria, în functia de premier, reprezinta tabloul pericolului perfect pentru România. „Alianta USR-PLUS si-a desemnat candidatul…