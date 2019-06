Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca, daca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila nu trece, atunci vor fi reluate negocierile in Parlament, adaugand ca probabil in urmatoarele saptamani va fi desemnat candidatul USR PLUS la prezidentiale, dar va fi anuntata si nominalizarea pentru premier. "Daca motiunea nu trece, ne intoarcem inapoi la tabla de scris, la negocieri in Parlament. Eu sunt perfect constient ca rezolvam obiectivele acestea (n.r. - 'Fara Penali', alegerea primarilor in doua tururi etc.) numai daca avem o majoritate, decat daca avem un guvern, PNL spune…