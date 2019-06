Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, ca dupa alegerile din 26 mai, tentatia multora a fost de "a se lipi" de Alianta USR PLUS, sustinand ca a primit "telefoane foarte feng shui" de la personalitati din ultimii 30 de ani din politica, inclusiv de la PSD. "Dupa rezultatul din 26 mai, am inceput…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Dan Barna a declarat, intrebat daca are semnale de la oameni din alte partide ca ar vrea sa se inscrie in USR, ca dupa rezultatele la europarlamentare a inceput sa primeasca „telefoane foarte feng shui de la personalitați din ultimii 30 de ani din politica”, inclusiv de la PSD, transmite Mediafax.„Dupa…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, la Marius Tuca Show, ca iși va asuma opțiunea de prezidențiabil, daca USR și PLUS vor ajunge la aceasta concluzie. Mai mult, Barna susține ca cele doua partide vor merge, cel mai probabil, cu un tandem prezidențiabil- premier."Sunt niște decizii pe care…

- Liviu Dragnea a declarat marți ca PSD va anunța candidatul partidului pentru prezidențiale chiar duminica, în seara alegerilor europarlamentare.Întrebat la Adevarul daca s-a hotârât sa candideze la președinție, Liviu Dragnea a spus: ”Dupa alegeri. Chiar duminica…

- ”Dan Barna a fost o lipitoare in activitatea pe care a avut-o! Va rog sa ii citiți CV-ul pentru a vedea ca ce am zis eu este adevarat. In materie de Drept este un incompetent notoriu”, a zis Eugen Nicolicea. Dan Barna nu a vrut sa discute și a inchis telefonul. Cristina Șincai a incercat sa…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Braila, ca Alianța USR-PLUS iși propune sa caștige șapte sau opt mandate la alegerile europarlamentare, dar ca miza acestui scrutin este mobilizarea oamenilor sa mearga la vot, scrie Mediafax.Dan Barna a spus ca și-ar dori ca Alianța USR-PLUS…