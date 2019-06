Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi seara ca un presedinte al Romaniei trebuie sa fie "vizibil si implicat", sa ofere "credibilitate si profesionalism", adaugand ca acesta "nu are un rol de administrator al unui oras", ci pe acela "de a reprezenta societatea consistent, de a transmite mesajele si de a da viziunea pentru Romania". El a fost intrebat, la Realitatea TV, ce ar oferi in plus fata de presedintele Klaus Iohannis daca ar candida la alegerile prezidentiale din partea Aliantei USR PLUS. "Presedintele Iohannis a contribuit semnificativ si important la a ne aduce pana in acest punct. Noi…