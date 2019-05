Barna, despre susținerea USR pentru Iohannis: Suntem o forţă politică "Nu il sustinem pe Klaus Iohannis la prezidentiale, si asta chiar datorita a ceva ce a spus chiar domnia sa dupa alegeri. Societatea romaneasca da credit unei fortei politice noi, forta politica care beneficiaza de sustinere. Practic, ceea ce presedintele a spus este tocmai dovada faptului ca o structura reala politica, noua, cum este alianta USR - PLUS, nu cum este o eterna aripa tanara a vechilor partide. E pentru prima data cand 99 la suta dintre membri sunt oameni care nu au mai facut politica nicio ora. Acum trei ani nu cunosteam pe nimeni din politica si dupa un an si jumatate am devenit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

