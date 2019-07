Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri ca, dupa Congresul PSD, conducerile celor doua partide din coalitie trebuie sa discute subiectul candidatului comun la alegerile prezidentiale. "Fiecare partid isi face propria strategie, isi face propriul calendar si este firesc. Deci astept…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni seara, ca liderii organizatiilor partidului vor discuta in aceasta saptamana pentru a lua o decizie referitoare la candidatul pentru alegerile prezidentiale. "O declaratie a mea dupa alegerile din 26 mai a fost interpretata de unii ca o renuntare…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare.

- USR a decis, astazi, cine va participa la negocierile cu PLUS pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Comisia de negociere este formata din patru membri ai Comitetului Politic, doi membri ai Biroului Național și este condusa de președintele partidului, Dan Barna, „Dupa votul covarșitor…

- Dan Barna a criticat, joi, la Adevarul Live, PNL subliniind ca ”Alianța USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca românii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban”. Asta, dupa ce Ludovic Orban a reproșat alianței ca se gândește la o candidatura proprie…

- "Nu il sustinem pe Klaus Iohannis la prezidentiale, si asta chiar datorita a ceva ce a spus chiar domnia sa dupa alegeri. Societatea romaneasca da credit unei fortei politice noi, forta politica care beneficiaza de sustinere. Practic, ceea ce presedintele a spus este tocmai dovada faptului ca o structura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul coalitiei trebuie facuta curand o analiza in privinta unui candidat la prezidentiale intre Gabriela Firea si Calin Popescu-Tariceanu. "In legatura cu anuntul pe care am spus ca o sa-l fac in seara asta pe unii o sa-i dezamagesc, pe unii nu, probabil.…

