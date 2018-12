Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a explicat, la Adevarul Live, in ce stadiu sunt negocierile cu Dacian Ciolos pentru o alianta la alegerile europarlamentare din mai. De asemenea, liderul USR a vorbit despre motiunea de cenzura pe care o va depune vineri Opozitia impotriva Guvernului Dancila.

- Președintele USR, Dan Barna, nu exclude varianta unei liste comuna de candidați la europarlamentare cu partidul pe care il inființeaza Dacian Cioloș, declarand duminica, pentru Mediafax, ca "toate alternativele sunt in momentul de fața de masa" pentru constituirea unei alternative pe termen lung.

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a anuntat ca va supune dezbaterii publice o serie de masuri incluse in viitorul program politic al formatiunii pe care o conduce, printre acestea numarandu-se si dizolvarea Parlamentului in cazul esecului procedurii de demitere a…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Parlament, ca peste 70- din electoratul formatiunii pe care o conduce sustine ca partidul sa candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019 cu partidul fostului premier Dacian Ciolos. „Discutia nu e la nivel de locuri, mai multe sau…

- In ultima vreme, in spatiul public, a aparut informatia despre fostul prefect de Arges Gogu Davidescu ca ar vrea sa se inscrie in partidul fondat de Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna. Fostul prefect ne-a declarat ca nu a discutat cu nimeni de la Romania Impreuna pana acum, dar daca ar fi sa se…