Stiri pe aceeasi tema

- Raportul MCV pentru Romania, publicat marti de Comisia Europeana, unul de doua ori mai mare decat in cazul Bulgariei, arata ca Bucurestiul nu a respectat niciuna dintre recomandarile din 2018, ba chiar au fost luate masuri care au inrautatit situatia sistemului judiciar. „Functionarea Sectiei speciale…

- Comisia Europeana a anunțat ca a adoptat, marți, ultimul raport din cadrul MCV care vizeaza Romania. Executivul european iși exprima, printr-un comunicat de presa, ”regretul” ca autoritațile de la București nu au ținut seama de recomandarile cerute prin precedentul raport. CE a precizeaza ca raportul…

- Radu Tudor a expus, joi, pe blogul sau, cateva posibile scenarii legate de soarta Romaniei dupa caderea Guvernului Dancila. "Ce ar putea urma in Romania: 1. Guvern cu susținere instabila in Parlament, c...

- "Coșmarul pe care il traiește Romania de trei ani a incetat", a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, dupa ce s-a confirmat ca moțiunea de cenzura impotriva guvernului Viorica Dancila a fost votata de Parlament.

- Deputatul PNL de Arges Danut Bica declara ca actualul Guvern condus de Viorica Dancila este nu numai incompetent, ci și ilegal și neconstituțional: „Toate guvernele formate de PSD au eșuat lamentabil, dar cel condus de doamna Viorica Dancila poate fi considerat, fara nicio indoiala, ca fiind cel mai…

- Comitetul Executiv National al PSD a votat marti ca Romania sa-i propuna pentru functia de comisar european pe Dan Nica si Melania-Gabriela Ciot. PNL spera insa sa strice planurile PSD. Daca motiunea de cenzura trece, liberalii au un alt nume pregatit pentru Comisia Europeana.La varful PNL…

- Viorica Dancila anunta ca motiunea de cenzura nu va trece nici de aceasta data, intrucat opozitia vine "fara alternativa si fara cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". "Si fiindca nu poate exista sustinere pentru…nimic, nici aceasta motiune nu va trece", sustine Dancila. nu va trece nici…

- Nu mai putin 6 ministere sunt decapitate: portofolii importante ca Internele, Educatia, Justitia si Energia. Exista doua solutii pentru deblocarea crizei: fie Guvernul obtine votul de restructurare in Parlament, fie Opozitia trece o motiune de cenzura. Pana atunci, Executivul nu se poate intruni in…