- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…

- „Cu PNL este o relație fireasca, este un alt partid de opoziție. Au un candidat. Romanii vor putea sa aleaga foarte simplu intre candidatul PNL, domnul Klaus Iohannis, sau candidatul Alianței USR-PLUS, vom vedea care va fi acesta. Cred ca acesta este obiectivul cel mai interesant pentru Romania,…

- Presedintele USR, Dan Barna, este convins ca Alianta USR-PLUS va ajunge in turul doi, la alegerile prezidentiale, cu presedintele Klaus Iohannis. El a precizat ca cele doua formatiuni vor avea un candidat comun, sambata, USR urmand sa isi anunte prezidentiabilul, in Congres. Cel mai probabil, acesta…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Dan Barna a confirmat, pentru Victor Ciutacu, faptul ca Alianta USR PLUS va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale si ca l-a informat pe presedintele Klaus Iohannis despre acest lucru. Intrebarea lui Victor Ciutacu a venit in contextul intalnirii care a avut loc, astazi, la Cotroceni,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, in emisiunea "Marius Tuca Show", ca nu poate confirma daca va fi prezidențiabilul USR PLUS, dar in mod sigur va exista un candidat propriu. Intrebat daca va fi candidat la prezidențiale, Dan Barna a spus: "Nu pot sa confirm acest lucru. Eu confirm faptul cert…

- "Nu il sustinem pe Klaus Iohannis la prezidentiale, si asta chiar datorita a ceva ce a spus chiar domnia sa dupa alegeri. Societatea romaneasca da credit unei fortei politice noi, forta politica care beneficiaza de sustinere. Practic, ceea ce presedintele a spus este tocmai dovada faptului ca o structura…