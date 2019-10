Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca procurorii DNA nu l-au informat despre inceperea unei eventuale anchete in urma reportajului aparut pe Rise Project. ”Daca ma cheama la audieri, nu vad nicio problema", a adaugat el, in timpul unei intalniri informale cu jurnaliștii."Nu am primit…

- Jurnalistul de investigații Silviu Manastire, moderator al emisiunii „Dosar de Politician” de la postul de televiziune B1 TV, reacționeaza dupa ce Rise Project a anuntat joi ca proiectele de incluziune sociala pe bani europeni, care implica si firma lui Dan Barna, sunt verificate acum de Departamentul…

- DLAF susține ca verificarile pe proiectul „Punți comunitare”, al carui beneficiar este Consiliul Județean Alba și in care a fost implicata și firma lui Dan Barna, liderul USR, au fost declanșate anterior publicarii informațiilor de catre Rise Project și fara legatura cu demersurile jurnalistice.Citește…

- Departamentul pentru Lupta Anti-Frauda (DLAF) a anuntat in urma cu putin timp ca Dan Barna, candidatul USR la prezidentiale, este obiectul unei anchete, dupa ce jurnalistii de la Rise Project au dezvaluit o i...

- Prezidențiabilul USR, Dan Barna, a convocat aseara o ședința telefonica de urgența cu o parte din liderii formațiunii, dupa apariția anchetei celor de la Rise Project legat de afacerile cu fonduri europene. I...

- Presedintele USR Dan Barna a venit cu o reactie publica dupa ce site-ul de investigatii Rise Project a publicat un material in care il compara pe acesta din urma cu fostul lider PSD Liviu Dragnea si spune despre partidul sau ca este „supervizorul senin al unor fraude si conflicte de interese”. De cealalta…

- Ziarul Unirea Ion Dumitrel și CJ Alba apar in ancheta Rise Project, „Adevarul despre Dan Barna” Ion Dumitrel și CJ Alba apar in ancheta Rise Project, intitulata „Adevarul despre Dan Barna” Președintele USR, Dan Barna, este personajul principal al unei anchete realizate de Rise Project. In aceeași ancheta…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca, in momentul de fata, statul roman nu mai functioneaza, iar problema nu este lipsa unui act normativ punctual, ci a oamenilor competenti in pozitiile de decizie publica. "Functionalitatea statului trebuie sa se bazeze pe un cadru legal…