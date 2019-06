Stiri pe aceeasi tema

- Delegațiile PNL, USR, PMP și UDMR au discutat, marți, in Parlament, despre moțiunea de cenzura pe care opoziția o va depune, miercuri, spre dezbatere și vot. Dan Barna, Korodi Attila și Raluca Turcan au declarat marți, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, care sunt concluziile dupa intalnire:Dan Barna,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat marti, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca motiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil" saptamana viitoare. "Am incercat sa analizam si calendarul posibil in perioada urmatoare si am discutat si pe marginea motiunii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de cenzura.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, la B1TV, ca partidul sau a demarat deja discuțiile cu PNL privind depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului Dancila și despre optimizarea șanselor de reușita a acesteia. ”Discutam in aceste zile foarte serios si responsabil despre motiunea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de cenzura.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de cenzura. "Nu avem o polemica cu PNL. Din momentul in care am fost ales presedinte al…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…