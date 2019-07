Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni seara ca USR si PLUS au incheiat o noua runda de negocieri cu privire la candidatul pentru alegerile prezidentiale, iar pentru stabilirea acestuia vor conta mai putin rezultatele sondajelor de opinie, discutandu-se mai mult pe strategia politica.…

- 'Chiar acum am incheiat o noua runda de discutii si de negocieri cu colegii nostri din PLUS, probabil ca intr-o saptamana jumatate - doua saptamani vom avea si o decizie finala in cadrul aliantei. Sambata avem un congres al USR in care, conform statutului, va fi nominalizat candidatul USR pentru…

- Liderul USR Dan Barna aanuntat sambata ca, in zilele urmatoare, va fi decisa propunerea de tandem presedinte - premier a Aliantei USR - PLUS in perspectiva alegerilor la prezidentiale, anunța news.ro."Am discutat si despre stadiul negocierilor in Alianta USR-PLUS, au avut loc trei runde de…

- Un sondaj intern al Alianței 2020 USR-PLUS arata ca Dacian Ciolos ar fi favorit in cursa pentru alegerile prezidențiale. El ar putea in acest fel intra in turul doi alaturi de Klaus Iohannis. Respondentii il prefera pe Ciolos in locul lui Barna la Cotroceni, in vreme ce Alianta si-a marit cu cateva…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Dan Barna a criticat, joi, la Adevarul Live, PNL subliniind ca ”Alianța USR-PLUS s-a nascut tocmai pentru ca românii s-au saturat de aceasta ciupeala oportunista pe care o promoveaza Orban”. Asta, dupa ce Ludovic Orban a reproșat alianței ca se gândește la o candidatura proprie…

- „Dupa europarlamentare vom face o evaluare a modului in care a fost perceputa alianța și vom decide daca vom merge cu un candidat comun și ce candidat vom susține. Dar discuțiile acestea. Nu exista disensiuni majore și nu ar fi vorba de nicio rupere. Noi am facut o Alianța electorala pentru europarlamentare,…