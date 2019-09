Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, presedintele USR, il critica pe Klaus Iohannis dupa decizia CCR care il obliga pe presedinte sa revoce ministrii propusi de Viorica Dancila pentru remaniere si sa numeasca interimarii propusi de premier. Barna considera si ca este rusinos faptul ca Viorica Dancila a ajuns sa fie obligata…

- USR considera ca motiunea de cenzura sa fie depusa cat mai curand, saptamana viitoare, fara sa se tina seama de strangerea semnaturilor necesare trecerii acesteia in Parlament, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Dan Barna, care a adaugat ca nu trebuie sa se dea timp premierului Viorica…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- "Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- "Ce interesant! Unii reprezentanti ai PNL si USR jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu, doar-doar ne-om supara si n-am mai vota motiunea de cenzura, ca sa-i scapam de frica guvernarii Ii asigur ca declaratiile lor nu ne schimba opinia nici in ce priveste votarea unei motiuni de cenzura…

- Social-democratii vor pleca de la guvernare daca ar trece o motiune de cenzura, dar aceasta nu va fi adoptata de Parlament, a spus vineri secretarul general al PSD, Mihai Fifor. "Este fals ca PSD se agata de guvernare. Plecam maine daca trece o motiune de cenzura si vine cineva care sa asigure functionarea…

- „Politica crizei - asta au dat Dragnea și PSD romanilor in ultimii trei ani”, susține Dan Barna pe Facebook, care o acuza pe Viorica Dancila ca duce mai departe politica lui Liviu Dragnea și se agața de scaun ca sa supraviețuiasca. El ii cere lui Dancila sa vina in Parlament pentru votul de reconfirmare,…